Velký výpadek proudu nechal v Latinské Americe 50 milionů lidí ve čtyřech státech bez elektřiny (FOTO, VIDEO)

"Velký výpadek elektrické sítě nechal celou Argentinu a Uruguay bez proudu," prohlásila společnost Edesur dodávající elektřinu ve Tweetu.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16. června 2019

​"V současné době pracujeme na to, abychom odhalili příčinu tohoto selhání, abychom obnovili dodávky v co nejbližší době," stojí na Twitteru dodavatele elektřiny z Córdoby (Provincial Energy Company of Córdoba).

Podle zpráv portálu Infobae společnost Edusar potvrdila, že "k blackoutu došlo na úrovni státu a také zasáhl Uruguay". Společnost také prohlásila, že nic podobného se nikdy předtím nestalo. Předběžné informace říkají, že nejvíce zasaženými argentinskými provinciemi jsou Santa Fe, San Luis, La Rioja, Formosa, Chubut, Cordoba a Mendoza.

V současné době nejsou k dispozici žádné informace ohledně příčin výpadku.

​Populace Argentiny a Uruguaye tvoří dohromady 48 milionů lidí. Zůstává nicméně nejasné, kolik lidí bylo dotčeno výpadkem.

#URGENTE ARGENTINA A OSCURAS



Según se dijo desde EDES “debido a un evento de Black Out, se encuentran sin suministro múltiples ciudades y provincias argentinas.

Fue “una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica” agregó EDESUR.

Se desconoce hora de restablecimiento. pic.twitter.com/8tNDSv7iar — Villarino Informa (@VillarinoInfo) 16. června 2019

Podle některých informací dochází k jistým výpadkům elektřiny také v některých částech Chile.