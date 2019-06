Byl zveřejněn nejjednodušší způsob snížení krevního tlaku

Odborníci podnikli průzkum za účasti 300 lidí v průměrném věku 45 let.

Všichni účastníci dostali přístroje, jež měřili jejich krevní tlak každých 45 minut. V noci měli dobrovolníci speciální náramky, jež hodnotily účinnost různých fází spánku.

Zjistili, že ti, kdo spali málo, nebo špatně, měli ráno zvýšený systolický tlak. Ale ti, kdo uléhali k spánku s vysokým tlakem, a dobře se vyspali, vstávali ráno v dobrém stavu.

Po rozboru všech informací vědci spočítali, že pro lepší zdravotní stav má člověk spát 7-9 hodin. Nejlepší je uléhat k spánku do 23:00.

Odborníci mají rovněž za to, že spát je třeba v maximální tmě, po vypnutí všech gadgetů, a se staženými roletami.

Dříve kardiologové vysvětlili, že pacienti s vysokým krevním tlakem (systolickým tlakem od 130-160 mmHg a diastolickým tlakem 80-90 mmHg) by měli věnovat zvláštní pozornost dietě a pravidelnému cvičení. Tato doporučení se týkají jak žen, tak mužů. K takovému závěru vědci dospěli, když uskutečnili experiment, kterého se zúčastnilo celkem 129 lidí ve věku od 40 do 80 let. Tito lidé měli nadváhu a trpěli na zvýšený tlak. Účastníci byli náhodně rozděleni do tří skupin. Pro každou skupinu lékaři vypracovali speciální 16týdenní program.

Pacienti, kteří spadali do první kategorie, začali dodržovat dietu s vysokým obsahem ovoce, zeleniny a malým podílem červeného masa, soli a sladkostí. K tomu třikrát týdně cvičili pod vedením trenérů. Členové druhé skupiny se stravovali podle stejného plánu, ale necvičili. Třetí skupina se podle vypracovaného plánu nestravovala a ani necvičila. Přitom nikdo z nich neužíval léky.V závěru experimentu se ukázalo, že účastníkům první skupiny se podařilo výrazně zhubnout (v průměru až o 8,6 kg) a také snížit krevní tlak — „vrchní ukazatel" o 16 bodů, „spodní ukazatel" o 10.