Kreml: Rusko je připraveno uspořádat setkání Putina a Trumpa. USA ale posílají žádné signály

„Může to být v předvečer G20, avšak zatím můžeme konstatovat, že dosud se neobjevily žádné iniciativy z americké strany,“ sdělil Peskov pro kanál Rossia 1.

Dříve mluvčí ruského prezidenta informoval, že Putin a Trump budou mít možnost pro krátké jednaní „na nohou“ během summitu.

„Pravděpodobně musíme být velmi opatrný s nuancemi, protože Trump říká, že se setká se s Číňany, Rusy a dalšími zeměmi. Možná jde o průchodná setkání, jako to říkají diplomaté - „na nohou“. Není to samozřejmě schůzka v plném formátu, nedovolí to projednat objem otázek, o kterých by se mělo jednat, které jsou na pořadu dne,“ řekl.

Hlavy dvou států se poprvé sešli na summitu G20 v Hamburku v červenci 2017. Následně se dvoustranné setkání konalo v Helsinkách. Setkaní dvou lídrů bylo také naplánováno na summitu G20 v Argentině v prosinci 2018, ale prezident USA zrušil svou účast za jeden den před sjednaným termínem. V tomto ohledu ruská strana uvedla, že je připravena na dialog se Spojenými státy, ale pod podmínkou, že iniciativa takového kontaktu má pocházet z Washingtonu.

Rozhodnutí uspořádat summit G20 v roce 2019 v Japonsku bylo učiněno po loňském setkání vedoucích představitelů G20 v Německu. Summit se bude konat 27. a 28. června. Ósaka je třetím největším japonským městem s populací asi 2,7 milionu lidí.

G20 je neformálním fórem pro největší ekonomiky světa, které bylo vytvořeno v reakci na finanční krizi let 1997 - 1998 v Asii. Ta měla negativní dopad nejenom na regionální, ale i globální ekonomiku. Současně se G20 zabývá dosažením globální ekonomické stability, vytvářením podmínek pro udržitelný rozvoj, snižováním rizik finančních krizí a reformou globální finanční architektury.

G20 tvoří: USA, Kanada, Velká Británie, Německo, Francie, Italie, Japonsko, Austrálie, Argentina, Brazílie, Indie, Indonésie, Čína, Jižní Korea, Mexiko, Rusko, Saudská Arábie, Turecko, Jihoafrická republika a Evropská unie.