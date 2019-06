Američtí vojáci budou v Polsku rozmístěni na šesti místech

Dříve byla zveřejněna zpráva, že se USA a Polsko dohodly na rozmístění na polském území letky amerických výzvědných dronů MQ-9. Také jde o zvýšení počtu amerických vojáků o jeden tisíc lidí z nynějších 4,5 tisíce.

Polsko se zase zavazuje, že poskytne všechnu potřebnou infrastrukturu na rozmístění tohoto počtu amerických vojáků a techniky, také postaví vojenské letiště, jež by mohlo být použito na přesun sil v případě cvičení a nečekaných událostí.

„Dospěli jsme v rámci dohody k tomu, že v Polsku bude šest takových míst, na kterých budou rozmístěny americké jednotky,“ řekl Blaszczak.

Poznamenal, že dohoda obsahuje bod o tom, že lokalizace bude určena podle dohody stran. „Zúčastníme se přijetí rozhodnutí. Jsem aktivní. Navrhuji, projednávám podrobnosti. Důležité je posílit východní křídlo NATO, a tedy i východní křídlo naší země, abychom odradili eventuálního agresora, na to klademe důraz,“ dodal polský ministr.

V Polsku mají dnes asi 4,5 tisíce vojáků americké armády v sestavě americké tankové brigády a internacionálního praporu.

Na začátku letošního roku média informovala o tom, že NATO investuje více než čtvrt miliardy dolarů do výstavby infrastruktury ke skladování amerických zbraní v Polsku. Sdělil to generální tajemník Jens Stoltenberg.

„NATO přijalo rozhodnutí o nových podstatných investicích do vojenské infrastruktury. Investujeme více než 260 milionů dolarů do projektu na podporu amerických vojsk ve středním Polsku. To umožní financovat skladování a technickou obsluhu dříve instalované vojenské techniky, což urychlí posilování v Evropě,“ prohlásil.

Podle jeho slov jsou tyto plány součástí společného úsilí, ve výši 2,3 miliardy dolarů, v oblasti financování projektů vojenské mobility ze strany NATO během posledních čtyř let.