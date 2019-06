Zdroj z Ministerstva zahraničí RF promluvil o degradaci analytického střediska EU

Analytik z Institutu průzkumu v oblasti bezpečnosti EU (EUISS) dříve ve své zprávě vypracované pod záštitou institutu informoval o problémech migrace, že prý ruské bezpečnostní struktury pomáhaly nelegálním migrantům překročit východní hranice unie za účelem destabilizace regionu. S tímto tvrzením, jež není v textu podloženo důkazy, přišel analytik institutu Roderick Parkes z Bonnské univerzity. Ve zprávě se navíc praví, že Moskva a teroristická organizace IS (zakázaná v RF) mají shodné cíle.

„Pařížský institut spojený s evropskými strukturami pokračuje bohužel nehledě na vyhlášenou snahu o intelektuální samostatnost (pozn. intellectual independence) v demonstraci všech symptomů patologické závislosti na politické konjunktuře převládající na Západě,“ řekl zdroj v odpovědi na žádost o komentář k dané zprávě.

Podle jeho názoru dokonce ryze technický rozbor perspektiv konsolidace potenciálu EU ve sférách krizového urovnání, ochrany hranic a pořádkové činnosti doprovodili v institutu propagačními klišé, například o chaosu a nepokojích pronikajících z Ruska, včetně kaliningradské enklávy, o „sovětských okupantech“ v zemích střední a východní Evropy, anebo o jistém ruském kursu na podkopání důvěry vůči administrativě EU.

„S podivuhodnou lehkostí a samozřejmě bez žádných důkazů (jež prostě neexistují), autoři dávají Rusko do jedné řady s hrdlořezy z ISIS (IS, zakázaná v RF) jako pomocníka nelegální migrace do zemí EU,“ řekl zdroj.

„Degradace analytického střediska, které má poskytovat vedení EU objektivní informace o světových událostech, vzbuzuje pouze politování,“ poznamenal.

Evropa zažila v posledních letech nejvážnější migrační krizi od dob 2. světové války, která byla způsobena především řadou ozbrojených konfliktů a palčivými ekonomickými problémy v afrických a blízkovýchodních zemích. Migranti pronikali do Evropy několika cestami, včetně přes východní a západní Středomoří. Celoevropská pohraniční agentura Frontex v lednu informovala, že počet zjištěných případů nelegálního překročení vnějších hranic EU byl loni nejnižší za posledních pět let.