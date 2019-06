Ruské letectvo obdrželo dva nejnovější stíhací letouny MiG-35

„Během posledních tří let jsme dosáhli velkého pokroku v projektu MiG-35. Spustili jsme výrobu tohoto letounu v nejkratším termínu, vykonali jsme testy, za 2,5 roku jsme urazili cestu od konstrukčních prací do uzavření smlouvy s Ministerstvem obrany RF,“ řekl Tarasenko. Podle jeho slov mají být další čtyři stíhací letouny dodány do konce roku.

Dodal, že korporace hodlá podepsat ještě jednu smlouvu s MO o MiG-35.

MiG-35 je nejmodernější víceúčelový stíhací letoun generace 4++. Je určen k získání nadvlády ve vzduchu a zasazení úderů na pozemní a nadvodní cíle za hranicemi zóny protivzdušné obrany nepřítele.

Letové zkoušky se konaly 26. ledna 2017, následující se nedaleko Moskvy konala prezentace letadla.

Na fóru Armáda 2018 podepsaly Ministerstvo obrany RF a korporace smlouvu na dodávky šesti těchto stíhacích letounů v jednomístné a dvoumístné (cvičné a bojové) modifikaci C a UB, letouny by měly být dodány do konce roku 2023.