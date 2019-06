Deutsche Bank usiluje o vytvoření „špatné banky“ pro „toxická“ aktiva

Německá Deutsche Bank plánuje restruktulizace svých obchodních operací, vytvoření „špatné banky“ se stejným názvem a zavření či zkrácení svých poboček v zahraničí. Její generální ředitel, Christian Sewing, zřejmě příští měsíc provede oficiální oznámení, ve které oznámí zisk společnosti za druhé čtvrtletí 24. července.

Očekává se, že „špatná banka“ prodá aktiva, která mají hodnotu 50 miliard EUR. Jednalo by se zejména o dlouhodobé obchody, které byly považovány za nevýhodné a které pro banku znamenají zátěž od doby finanční krize v roce 2008, kdy se snaží o dosažení udržitelného zisku.

Po restrukturalizaci by finanční gigant mohl přeměnit zaměření z investičního bankovnictví, které je považováno za vysoce ziskové, i když riskantní, na hlavní bankovní řízení, např. transakční operace.

Deutsche Bank kromě snižování svých akcií a sazeb obchodujících mimo kontinentální Evropu omezuje své obchody s akciemi v USA, jak dříve uvedla agentura Reuters. Snížení by mohlo vést ke ztrátě pracovních míst ve Spojeném království a ve Spojených státech, kde má finanční instituce celkem téměř 20 000 zaměstnanců.

Deutsche Bank odpověděla na dotaz FT, že „pracuje na opatřeních k urychlení transformace tak, aby se zlepšila její udržitelná ziskovost“, opakovala tak své dřívější prohlášení z května, kdy se poprvé objevily zprávy o nadcházejících změnách.

Největší věřitel Německa v posledních letech obchodoval na rekordních minimech po neúspěšných pokusech po oživení krize z roku 2008. Kromě toho byla Deutsche Bank opakovaně pokutována za to, že neuspěla v boji proti praní špinavých peněz a byla zapletena do skandálu spojeným s obchodem s nemovitostmi Trumpa. The New York Times oznámila, že Deutsche Bank poskytla Trumpovi za poslední dvě desetiletí více než 2 miliardy dolarů, přičemž své podnikání využila jako odrazový můstek pro vstup na americký trh.