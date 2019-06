Zdroj potvrdil, že USA útočí na ruský energetický systém

Tímto způsobem okomentoval informace The New York Times z 15. června o rostoucím počtu kybernetických útoků proti Rusku.

Podle slov zdroje tajné služby v posledních letech zvyšují svoji aktivitu a snaží se proniknout do systému řízení dopravy, bankovní sféry a energetiky.

„Ovšem tyto činnosti se nám daří neutralizovat,“ řekl a dodal, že podobné činnosti je možné klasifikovat jako elementy kybernetické války.

Americké noviny The News York Times dříve informovaly, že americké tajné služby začaly častěji provádět pokusy o nainstalování škodlivý programů do počítačů ruských energetických systémů.

Donald Trump označil na Twitteru autory článků za „nepřátele lidu“ a zmínil, že publikace takových „nepravdivých příběhů“ je „fakticky zrada státu ze strany kdysi vážených novin“.

New York Times odpověděly, že podobná prohlášení na adresu novin jsou nebezpečná. Dále prohlásily, že vláda byla obeznámena s textem článku před jeho vydáním.

„Ochrana státních zdrojů informací se zajišťuje kompetentními orgány. Většina kriticky důležitých subjektů energetiky je připojena ke státnímu ochrannému systému. Ruské elektrické sítě mají vysoký stupeň ochrany,“ prohlásili na ruském ministerstvu energetiky.

Informace o amerických útocích na ruský systém zásobování elektrickým proudem okomentovali i v Kremlu. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov prohlásil, že „strategické oblasti byly opakovaně cílem útoků za strany USA“.

„Tato informace byla kategoricky odmítnuta (americkým prezidentem) Trumpem. Jestli ale připustíme, že to některé úřady dělají, aniž by informovaly prezidenta, tak to má všechny příznaky kybernetické války proti Rusku,“ prohlásil Peskov.

Tiskový mluvčí prezident Ruska dodal, že ruské agentury nestále pracují na tom, aby nedopustily vznik jakýchkoli škod v souvislosti s útoky.

Peskov také připomněl, že to byla právě ruská strana, která se snažila organizovat mezinárodní spolupráci tak, aby bylo možné vést společný boj proti kybernetické kriminalitě.

„Bohužel naši američtí partneři tomu nikdy nevěnovali pozornost,“ dodal mluvčí Kremlu.

V sobotu 15. června přicházely informace o tom, že americká vláda se pokusila nainstalovat škodlivé programy do ruského systému zásobování elektřinou.

V neděli 16. června došlo k velkému výpadku elektrického proudu na území Argentiny a Uruguaye. Bez elektřiny po dobu několika hodin zůstalo téměř 50 milionů lidí. Společnosti zajišťující elektrickou energii na území těchto jihoamerických států prohlásily, že žádný výpadek podobného rozsahu nikdy předtím nezažily a provádějí vyšetřování, co k němu vedlo.