„Je zde korupce a chudoba.“ Psychiatrička poradila bulharské eurokomisařce, aby vzala superpočítač EU a odletěla na Mars

O den dříve bulharská evropská komisařka pro digitální ekonomiku Mariya Gabrielová informovala o vzniku zařízení, které má pomoci v boji s rakovinou, Alzheimerovou chorobou a které pomůže odhalit různé vady u malých dětí. Jak poznamenala politička, superpočítač by měl být užitečný také k ochraně životního prostředí, stejně jako by měl umožnit velmi rychlé výpočty potřebné k vytvoření různých zařízení, která mohou přilákat nové investice. Bulharský premiér Bojko Borisov v této souvislosti prohlásil, že s takovým zařízením u Bulharska vzniká zcela nová role v oblasti inovací. Bulharsko na realizaci projektu vyčlení celkem 12 milionů eur a Evropská komise šest. Projekt by měl začít fungovat v roce 2020.

Když se však tyto informace objevily, Gylybová uvažovala nad tím, zda evropská komisařka vůbec ví, co se v Bulharsku děje.

„Dvanáct milionů eur na superpočítač. (...) Gabrielová, ty to nejspíš nevíš, tak ti to řeknu – je u nás 25 % lidí žijících pod hranicí chudoby. Děti umírají, protože nemáme peníze na léčbu. Sbíráme víčka od lahví, abychom mohli koupit inkubátory. Vysoce postavení úředníci mají vlastní výtahy a terasy za miliony. Lidé u nás umírají, jelikož se nedočkají transplantace atd.,“ napsala doktorka na své stránce na Facebooku.

Gylybová rovněž evropskou komisařku vyzvala, aby navštívila severozápadní část Bulharska a na vlastní oči se přesvědčila, jak se věci mají.

„(...) Přijeď na severozápad (Bulharska, pozn. red.) nebo si vezmi superpočítač a odleť na Mars. A nás tady nechej žít v korupci a chudobě,“ uzavřela věc Gylybová.

Podle Národního statistického institutu hranice chudoby v Bulharsku měsíčně na rodinu činí jen něco málo přes 350 bulharských levů (asi 180 eur). V roce 2018 počet těchto osob činil až 22 % obyvatelstva.