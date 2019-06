Vědci zveřejnili výsledky rozsáhlého pátrání po mimozemšťanech. Závěr vás překvapí

Astrofyzici z Kalifornské univerzity v Berkeley zveřejnili výsledky velkého programu SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), ve kterém skenovali přes 1300 hvězd ve vzdálenosti 160 světelných let od naší planety, nakonec za tři roky průzkumu neobjevili žádné stopy mimozemských civilizací. Píše o tom Live Science.

Jediné signály zachycené radioteleskopem Green-Bank v Západní Virginii a observatoři Parkes v Austrálii mají pozemský původ: mobilní telefony, prolétající družice a další technologické rušení.

„Kolem nás je ticho,“ sdělil Danny Price, astronom z Kalifornské univerzity v Berkeley, účastník projektu, jehož úkol spočíval v prozkoumání milionů sousedních hvězd Mléčné dráhy a stovky sousedních galaxií ohledně radiových a optických signálů. „Nenašli jsme nic konkrétního, ale stále ještě věřím. Zbývá ještě mnoho hvězd a mnoho způsobů pátrání.“

Vědci doufají, že se jim podaří zachytit technologické signatury, jež budou svědčit o přítomnosti mimozemské civilizace. Tyto mocné elektromagnetické signály se liší od záblesků záření přirozeného původu, jež stále protínají naši galaxii.

Během tří let skenovali astronomové miliardy vysokofrekvenčních kanálů a odfiltrovali všechny signály ze Země. Po pečlivém výběru zůstalo jenom několik „případů“, ale po důkladném prozkoumání byl zjištěn také jejich prozaičtější původ.

Účastníci Breakthrough Listen vylíčili poslední pokusy o objevení mimozemšťanů ve dvou článcích s uvedením všech shromážděných dat. Vědci nezanechali naděje, že se některému amatérskému astronomovi podaří zachytit signál, kterého si mohli nevšimnout.

Astronomové by zejména chtěli podrobněji prozkoumat hvězdu Tiergardena ve vzdálenosti 12,5 světelných let od Země. Internacionální tým vědců informoval nedávno o objevení v této soustavě dvou exoplanet. Obě planety jsou kamenné a nacházejí se v obyvatelné zóně, tedy na jejich povrchu je dost teplo, aby nezamrzla voda. Jedna z nich má podle odhadu astrofyziků průměrné teploty 20 % Celsia. Když má atmosféru, zvyšují se šance na to, že tam může existovat život.