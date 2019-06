Společnost Huawei zažalovala Ministerstvo obchodu USA

Již dva roky se nemohou američtí úředníci rozhodnout, zda je zapotřebí vydávat zvláštní licenci na vývoz této série zařízení, které bylo ještě v červenci roku 2017 odesláno na testování do laboratoře ve státě Kalifornie. Poté však byla na zpáteční cestě do Číny zabaveno na Aljašce.

Jak tvrdí Huawei, společnost poskytla americké straně veškeré požadované informace o daných výrobcích, které v okamžiku odeslání nepotřebovaly žádnou zvláštní licenci na vývoz. I přesto však ministerstvo obchodu nedokázalo během dvaceti měsíců přijmout rozhodnutí.

V této souvislosti požádala společnost Huawei soudce, aby uznal, že administrativa USA „nezákonně zdržovala rozhodnutí nebo neodůvodněně odkládala jednání resortu“ vůči zabavenému zařízení.

Ministerstvo obchodu USA zařadilo v polovině května Huawei na černou listinu (tzv. black list), což společnosti znemožňuje nakupovat součástky a technologie amerických výrobců. Huawei je také na seznamu společností, kterým je zakázáno obchodovat s americkými firmami bez patřičných licencí.

I společnost Google již pozastavila spolupráci s Huawei, a to ve sférách, které vyžadují převod zařízení, softwaru a technických služeb, s výjimkou těch, které jsou veřejně dostupné na základě otevřené licence. Americká společnost zbavila, mimo jiné, Huawei i přístupu k aktualizacím operačního systému Android, kterým jsou vybaveny chytré telefony této čínské společnosti. Později Ministerstvo obchodu USA svolilo k tomu, aby byly Huawei poskytnuta dočasná povolení, a to do 19. srpna. Ta mají umožnit podporu existujících komunikačních sítí a aktualizace softwaru klientům.