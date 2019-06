Trump prozradil, kdo mu zabránil v tom, aby USA zaútočily na Írán

Uvádí se, že mezi těmi, jejichž rady nakonec Trump následoval, byl jeho oblíbený televizní moderátor z Fox News, Tucker Carlson. Informoval o tom deník The New York Times (NYT).

NYT také píše, že myšlenku zaútočit na Írán podpořil například poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost, John Bolton . Moderátor a komentátor Fox News však Donaldovi Trumpovi řekl, že „reagovat na provokace Teheránu za použití síly by bylo šílenství“. Dle něj tak Bolton nemá na srdci prezidentovy nejlepší zájmy. Dodal také, že pokud Trump na Írán zaútočí, pak se „může rozloučit s tím, že by byl znovu zvolen“ na druhé prezidentské období v roce 2020.

Tucker Carlson mimo jiné patřil mezi lidi, kteří věří, že útok na Írán „by mohla snadno vyeskalovat do plnohodnotné války“. Stojí si i za tím, že zvítězit by bylo pro Spojené státy obtížné.

„Stejní lidé, kteří nás před šestnácti lety lákali do Iráku, požadují novou válku, tentokrát s Íránem. Zdá se, že prezident je k této věci skeptický – velmi skeptický,“ uvedl později Carlson, který Trumpa za jeho konečné rozhodnuté chválil.

Kdo další však odradil amerického prezidenta od útoku, již NYT nespecifikuje.

Sestřelení amerického dronu

Nedávno Íránské revoluční gardy informovaly o tom, že se jejich systémům protivzdušné obrany podařilo sestřelit americký bezpilotní letoun RQ-4 Global Hawk. Podle Íránců se stroj dostal do íránského vzdušného prostoru a byl sestřelen nedaleko Kumobaraku v provincii Hormuzgán, asi 1200 km od Teheránu . Íránské ministerstvo zahraničí oznámilo, že aktivity sestřeleného dronu byly provokační.

„Vyslovujeme rozhodný protest proti podobným agresivním a provokačním akcím, varujeme před protizákonným a agresivním porušením vzdušného prostoru naší země jakýmkoli objektem nebo letounem, před jakýmkoli útokem na území Íránu a narušením hranice,“ řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Músáví a poznamenal, že odpovědnost za narušení íránských hranic spadá na narušitele.

Americké velení CENTCOM sestřelení stroje potvrdilo, ale trvá na tom, že byl dron v mezinárodním vzdušném prostoru. „Americké drony nad íránským územím nebyly,“ prohlásil zástupce CENTCOMu a kapitán Bill Urban.

„Írán udělal velkou chybu!“ napsal americký prezident Donald Trump na svůj Twitter.

Když se ho novináři později zeptali, jak budou USA reagovat, odpověděl: „Uvidíte.“ Dodal ale, že Teherán mohl dron sestřelit omylem.

„Myslím si, že Írán nejspíše udělal chybu. Dokážu si představit, že generál nebo někdo jiný udělal chybu a sestřelil dron,“ řekl Trump v Bílém domě. „Pokud chcete znát pravdu, tak si stěží dokážu představit, že to bylo záměrné. Myslím si, že někdo v tento den byl neopatrný a hloupý,“ dodal.

Útok na tankery

Dne 13. června došlo v Ománském zálivu k útoku na dva tankery patřící Japonsku a Norsku. Spojené státy, Saúdská Arábie a Velká Británie z útoku obvinily Írán. Ten odpovědnost popírá. Jako důkaz Pentagon zveřejnil snímky, na kterých údajně členové Íránských revolučních gard odstraňují nevybuchlou minu z japonského tankeru.

Plánovaný útok na Írán, k němuž nakonec nedošlo

Nicméně japonský provozovatel tankeru zpochybnil, že výbuch způsobila mina. Odkazuje na členy posádky, kteří tvrdí, že před explozí poblíž tankeru zahlédli létající objekty.

List The New York Times oznámil, že Spojené státy v noci na pátek chystaly útok na Írán, a to v rámci odvety ohledně sestřelení amerického bezpilotního letounu. Trump měl však útok na poslední chvíli odvolat. Americký prezident to později potvrdil i na svém Twitteru.

„V pondělí sestřelili náš bezpilotní dron, který letěl v mezinárodních vodách. Minulou noc jsme měli nabito a nataženo, abychom v odvetném úderu zasáhli tři různé cíle. Pak jsem se zeptal, kolik lidí zemře. ‚150 lidí, pane,‘ zněla odpověď generála. Deset minut před úderem jsem ho zastavil,“ napsal Trump na svůj Twitter.

Podle něj by se totiž nejednalo o proporcionální odvetu za sestřelení bezpilotního letounu.