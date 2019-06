Tajný plán EU proti Trumpovi? Média se dozvěděla o plánech EU vytvořit analogii WTO

Evropská unie zvažuje možnost vytvoření alternativního rozhodčího soudu mimo Světovou obchodní organizaci (WTO), pokud by USA i nadále zasahovaly do práce organizace, zejména do jmenování nových soudců do odvolacích struktur. To je uvedeno v dokumentech, s nimiž se v neděli 23. června seznámily německé noviny Welt am Sonntag.