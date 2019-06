Bomba pro euro. Proč Itálie zavádí paralelní měnu

Předseda rozpočtového výboru italského parlamentu Claudio Borghi Aquilini na Twitteru zveřejnil zobrazení takzvaných Mini-BOTů, národní měny paralelní euru. O co usiluje Řím a jak se tyto plány projeví na hodnotě peněžní jednotky EU, si můžete přečíst ve článku Sputniku.

Mini-BOT

BOT je zkratka Buoni Ordinari del Tesoro, což se překládá jako „obyčejné státní obligace“. Mini znamená, že jejich nominální hodnota je mnohem nižší než obyčejných obligací - pouhých sto eur.

Smysl je v tom, že italská vláda uhasí těmito papíry nahromaděný dluh ve výši 52 milionů eur vůči národním společnostem a soukromým hospodářstvím. Majitelé Mini-BOTů jimi budou moci platit daně a také zboží a služby v případě souhlasu dodavatele.

Obchodníci nejsou povinni přijímat „obyčejné státní obligace“. Proto Řím tvrdí, že Mini-BOT vůbec není paralelní měna, kterou zakazuje evropská legislativa. Zastánci mini obligací zdůrazňují, že jde pouze o prostředek zaplacení státních dluhů.

Ekonomický účinek vydání těchto dluhopisů se nicméně nebude moc lišit od peněžních dotací. Společnosti zejména budou mít právo platit daně „papírky“ a více investovat do vlastního rozvoje.

Výsledek bude v podstatě stejný jako z velkého snížení daňových sazeb. Zaručí to dobrou poptávku po Mini-BOTech mezi obchodníky, navíc četné společnosti budou jistě souhlasit s přijímáním „papírků“ jako platidla.

Kromě toho, i když jsou „obyčejné státní obligace“ nominovány v eurech, vláda si sama stanoví úrokovou sazbu, čímž bude regulovat reálný kurs Mini-BOTů. Poskytuje to dodatečné perspektivy stimulování ekonomiky, zejména podporu vývozců.

Není vyloučeno, že díky těmto výhodám budou Mini-BOTy v Itálii za několik let hlavním platidlem, kdežto deficitní eura budou používána hlavně v mezinárodních výpočtech.

Čau, euro!

Experti jsou přesvědčeni, že Řím má mnohem větší plány. „Je to první krok k přípravám na vystoupení Itálie ze zóny eura,“ řekl docent ekonomické katedry Univerzity Pavia Riccardo Puglisi v komentáři pro The New York Times.

Podle jeho názoru, když budou Mini-BOTy uvedeny do oběhu, stačí, aby vláda nařídila jejich povinné používání jako platidla, pak se vlastní italská měna stane okamžitě reálností.

Tento vývoj událostí vypadá celkem pravděpodobně, když si vzpomeneme, že se lídři vládnoucí italské koalice Matteo Salvini (Liga Severu) a Luigi Di Maio (Hnutí pěti hvězd) vyznačují tvrdou euroskepsí. Salvini během své předvolební kampaně přímo říkal, že hlas za jeho stranu je hlas za zřeknutí se eura a návrat k národní měně.

Není divu, že autorem této iniciativy je poslanec za Ligu Severu Claudio Borghi Aquilini, předseda rozpočtového parlamentního výboru. Ve své knize „Mini-BOT: demokracie a suverenita“ označil tyto dluhopisy za náhradní kolo, které značně zjednoduší eventuální přechod k národní měně.

„Když se Itálie jednou rozhodne, že se zřekne eura, nebudeme muset čekat, až budou vytištěny bankovky. Protože všechno bude hotovo, stačí jen vyhlásit Mini-BOT za novou měnu,“ poznamenal Borghi.

Je to vážné

Italský parlament na začátku června jednohlasně schválil návrh Ligy Severu na prozkoumání možnosti zavedení Mini-BOTů. Dokonce v takové neutrální formulaci vyvolala iniciativa Salviniho strany obrovské znepokojení v Bruselu.

„Mini-BOT jsou peníze, což je protizákonné, anebo dluhopisy, kvůli kterým se zvyšuje státní dluh, což porušuje pravidla Evropské unie,“ řekl guvernér evropské Centrální banky Mario Draghi. „Nemyslím, že existuje třetí varianta.“

Italský ministr ekonomiky Giuseppe Tria, který se nejednou vyslovil proti novým obligacím, se 13. června pokusil o uklidnění úředníků EU. „Chtěl bych zdůraznit, že nepodnikáme žádné akce ohledně vydání Mini-BOTů,“ sdělil na zasedání Evropského parlamentu a dodal, že euro je v Itálii i nadále populární.

Potěšení experti začali svorně mluvit o tom, že Řím pomocí řečí o Mini-BOTech pouze usiluje o ústupky ze strany Bruselu v otázce rozpočtu. Minulý týden však Claudio Birghi na Twitteru zveřejnil podobu nových obligací s portrétem zakladatele italské ropné společnosti ENI Enrica Matteiho, situace se prudce změnila.

„Podle výsledků hlasování zvítězil Enrico Mattei nad Camillem a Adrianem Olivettim, Pietrem Ferrerem a Gianni Agnellim,“popsal Borghi svůj příspěvek.

Mattei je v Itálii považován za symbol ekonomické suverenity a boje proti globálnímu imperialismu, protože ENI, kterou založil, zmařila na světovém trhu nadvládu oligopolie sedmi sester, největších amerických a britských ropných společností.

Italové se také nikoli bezdůvodně domnívají, že letecké neštěstí, při kterém zahynul Mattei, bylo dílem amerických a britských tajných služeb. Takže umístění jeho portrétu na „paralelních bankovkách“ vypadá velmi výřečně.

Krize je nevyhnutelná

Termíny vydání Mini-BOTů nebyly zatím uvedeny, experti však nepochybují, že se to stane již v nejbližších měsících kvůli konfliktu Římu a Bruselu v otázce rozpočtu.

5. června Evropská komise obvinila Itálii z porušení rozpočtových pravidel EU. Týden na to souhlasili ministři financí Evropské rady s tím, že velký italský dluh je v rozporu s pravidly a že země musí být potrestána v podobě pokuty v částce 3-4 miliardy eur.

Ministři se rovněž dohodli, že vůči Římu má být zahájena procedura nadměrného rozpočtového schodku, tedy Brusel bude kontrolovat všechny italské státní výdaje.

Matteo Salvini a jeho partner z koalice Luigi Di Maio již prohlásili, že nehodlají kapitulovat a nevzdají se plánů na snížení daní a zvýšení sociálních dávek.

„Nehodlám se oběsit kvůli nějakému blbému pravidlu,“ zdůraznil vůdce Ligy Severu. „Dokud nezaměstnanost neklesne na 5 %, máme právo investovat do rozvoje ekonomiky. Máme regiony, ve kterých nezaměstnanost mladých dosáhla 50 %. Potřebujeme kladný finanční šok pro restart země.“

Znamená to, že pokusí-li se EU skutečně převzít kontrolu nad italskou rozpočtovou politikou, bude pro Salviniho a Di Maia jedinou variantou navržení zákona o Mini-BOTech, který bude zaručeně schválen. Následující vystoupení Itálie ze zóny eura bude pak jen otázkou času.

Zavedení paralelní měny v Itálii vytvoří obrovskou hrozbu pro euro, poněvadž nejen kardinálně oslabí měnu EU, ale také podkope její status.

Navíc je to nebezpečí pro Evropskou centrální banku. Bundesbank ve svém nedávném přehledu varoval, že vystoupí-li ze zóny eura taková velká země jako Itálie a vyhlásí default dluhů vůči Evropské centrální bance, vypukne krize suverénního dluhu nevyhnutelně také ve Španělsku a Portugalsku.

V bilanci ECB tak vznikne díra velká asi bilion dolarů, na její likvidaci bude třeba vydat celý vlastní kapitál a také vzít značné částky centrálním bankám členských zemí EU.

Analytici z Bundesbank přitom poznamenali, že jakýkoli pokus o přípravy na takovou krizi způsobí spekulační útok na euro, a monetární úřady Evropské unie nemají vypracovanou strategii na překonání podobné situace.

