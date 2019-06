Média informovala o plánech USA ohledně vzdorování Íránu

Americká rozvědka a vojáci na žádost Bílého domu pracují na nových tajných plánech vzdorování Íránu v Perském zálivu a připravují operace na zadržování Teheránu, aniž by přitom došlo k vyhrocení napětí na úroveň opravdové války, píše list The New York Times s odkazem na úřední osoby.