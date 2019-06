Putin v reakci na západní sankce o rok prodloužil platnost potravinového embarga

„Prodloužit od 1. ledna do 31. prosince 2020 platnost jednotlivých speciálních ekonomických opatření, která jsou stanovena výnosem prezidenta O použití jednotlivých speciálních ekonomických opatřeních s cílem zajištění bezpečnosti Ruské federace,“ uvádí se v prezidentově výnosu.

Potravinové embargo Ruska v reakci na západní sankce platí už téměř pět let. Ruský prezident podepsal odpovídající výnos 6. srpna 2014. Odpovídajícím ustanovením vlády jsou vymezeny státy, vůči kterým platí zákaz na dovoz zemědělské produkce, sýru a potravin: USA, země EU, Kanada, Rakousko, Norsko, Ukrajina, Albánie, Černá Hora, Island a Lichtenštejnsko. Vláda také určila konkrétní seznam produkce, na kterou se embargo vztahuje.

Zákaz dovozu tedy platí na maso, uzeniny, ryby a mořské plody, ovoce, zeleninu a mléčnou produkci.

Znovusjednocení Krymu s RF

Krym se stal součástí Ruska po referendu, které na poloostrově proběhlo v březnu roku 2014. Drtivá většina občanů Krymu a Sevastopolu v něm tehdy kladně hlasovala pro připojení poloostrova k Rusku. Konkrétně se v něm vyslovilo 96,77 % voličů Republiky Krym a 95,6 % obyvatel Sevastopolu pro zapojení Krymu do složení Ruské federace. Krymské úřady dané referendum uspořádaly po státním převratu na Ukrajině, který proběhl v únoru roku 2014.

Nicméně Ukrajina toto území stále považuje za své a uvádí, že je okupováno. Ruská vláda nejednou prohlásila, že obyvatelé Krymu za nové sjednocení s Ruskem hlasovali demokratickou cestou a v plném souladu s mezinárodním právem a stanovami OSN.

Podle ruského prezidenta Vladimira Putina tím byla otázka Krymu definitivně vyřešena. Dokonce celou věc okomentoval tak, že Krymský poloostrov je ruský nikoliv proto, že by Rusové přišli a něco shrábli, ale proto, že obyvatelstvo referendem požádalo o přijetí do složení RF.

„Krym je náš… Proč náš? Ne proto, že jsme přišli a něco shrábli. (…) Všichni tady mají demokracii. Co je demokracie? Je to vláda lidu. Jak se to dá prověřit? Pomocí referend, voleb atd. Lidé přišli na referendum v Krymu a volili: zaprvé chceme být nezávislí, zadruhé chceme být součástí Ruské federace," řekl tehdy Putin.