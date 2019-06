Na Zemi se po sedmi měsících vrátila posádka z ISS (VIDEO)

Po přistání modulu záchranáři otevřeli poklop a postupně vytáhli všechny členy posádky. Následně je na chvíli posadili do křesel, aby si těla zvykla na zemskou gravitaci. Poté byli členové posádky přenesení do zdravotního stanu, aby mohli svléknout skafandry.

ЕСТЬ ПОСАДКА! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС11 благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!



Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX

//

TOUCHDOWN! Welcome home, Oleg, Anne and David!#SoyuzMS11: live broadcast — https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/29udbRy3Vc — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 25, 2019

Všichni budou později vrtulníky přepraveni do Karagandy, odkud Kononěnko poletí do Centra přípravy kosmonautů na letiště Čkalovskij v Moskevské oblasti a Saint-Jasques a McClainová se letadlem NASA vydají do amerického Houstonu. Všechny čeká rehabilitace.

Problémy při návratu

NASA uvedla, že při návratu posádky na Zemi došlo u motoru Sojuzu MS-11 k mimořádné situaci – nefungoval hlavní kolektor motoru. Celá událost ale přistání návratového modulu nijak neovlivnila.

Koloněnko, McClainová a Saint-Jasques na Mezinárodní vesmírné stanici strávili 204 dny (od prosince 2018).

Během této doby na stanici přijali bezpilotní loď Crew Dragon, nákladní lodě Progress MS-11, Cygnus a Dragon a vykonali pět výstupů do otevřeného prostoru. Z paluby Mezinárodní vesmírné stanice byly pomocí manipulačního zařízení vypouštěny malé satelity a s využitím motorů nákladních lodí Progress byla zvýšena oběžná dráha stanice.

V současné chvíli na ISS zůstali Rus Alexej Ovčinin a Američané Nick Hague a Christina Kochová.

Následující expedice na ISS odletí 20. července z kosmodromu Bajkonur, do vesmíru je vynese loď Sojuz MS-13. Nová posádka bude složena z kosmonauta Roskomosu Alexandra Skvorcova, astronauta NASA Andrea Morgana a astronauta Evropské kosmické agentury Luca Parmitana.

Mezinárodní vesmírná stanice

Mezinárodní vesmírná stanice (International Space Station, ISS) je největší mezinárodní projekt pilotované orbitální stanice, která je využívána jako víceúčelový vesmírný výzkumný komplex.

Dnes je ISS společný projekt, do kterého jsou zapojeny vesmírné agentury Roskosmos, NASA (USA), JAXA (Japonsko), CSA (Kanada), ESA (státy Evropy).