Česko podpořilo vrácení hlasovacího práva Rusku v Radě Evropy

„Česká republika to stejně jako dalších 46 států Rady Evropy podpořila. Vystoupení či vyloučení Ruska z Rady Evropy by dopadlo především na ruské občany. Ztratili by přístup k soudní ochraně ze strany Evropského soudu pro lidská práva,“ cituje Deník N slova mluvčího Michala Bucháčka.

Moskva v minulosti v případě, že jí nebude obnoveno hlasovací právo, říkala, že organizaci opustí.

Navrácení hlasovacích práv schválilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Pro obnovení hlasovacího práva hlasovalo 118 členů, proti bylo 62, 10 lidí se zdrželo hlasování.

Volodymyr Arjev, vedoucí ukrajinské delegace, uvedl, že rozhodnutí vysílá „velmi špatnou zprávu“ do Moskvy a dalších zemí. „Dělejte si, co chcete, anektujte území jiné země, zabíjejte lidi, a přesto nic neztratíte,“ prohlásil.

Ukrajina následně prohlásila, že zruší svoji účast v Parlamentním shromáždění a bude hlasovat jen v případě sankcí proti Rusku. Ukrajina bude ve středu spolu s Gruzií požadovat, aby Rusko bylo zbaveno všech hlasovacích práv organizaci, včetně práva zastávat výkonné funkce ve výborech.

Návrat ruské delegace do PACE okomentoval tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Podle jeho názoru se jedná o vítězství zdraveného rozumu.

„Jedná se o diplomatické vítězství Moskvy. Jedná se o vítězství zdravého rozumu,“ zdůraznil Peskov.

Rusko bylo připraveno svá práva v organizace v roce 2014 kvůli událostem na Ukrajině a znovusjednocení Krymu s Ruskem. Moskva svoji delegaci stáhla a přestala platit příspěvky. V Radě Evropy byla nedávno představena rezoluce o návratu práv Rusku. To vyvolalo nespokojenost některých členů – Ukrajiny, Velké Británie a Gruzie.