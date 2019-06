Konspirační teorie jsou stranou: ruské vojenské letadlo ve Venezuele je „na údržbu dodaného vybavení“

Dopravní letadlo ruských vzdušných sil Il-62 bylo v Caracasu spatřeno v pondělí, což vyvolalo spekulace v sociálních médiích o tom, proč se tam objevilo. Podle Sergeje Ryabkova, náměstka ruského ministra zahraničních věcí, je návštěva rutinní a není hodná velké pozornosti.

„Pokračuje práce na údržbě zařízení dodaného dříve v rámci obranných smluv. Jedná se o rutinní práci a není důvod, proč by to měla být senzace,“ řekl v úterý ruským médiím diplomat. Dodal, že se to nedá nazvat jako ruská „vojenská přítomnost“ v jihoamerické zemi a že to „nese žádný prvek destabilizace“.

Stejné letadlo dorazilo do Venezuely jako součást skupiny dvou transportů v březnu. V té době, vyšší úředníci ve Washingtonu, včetně prezidenta Donalda Trumpa , obvinili Rusko z toho, že vyslalo své jednotky na „jejich polokouli“ a požadovali, aby byli členové vojenské služby staženi.

USA se v současné době snaží svrhnout vládu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a nahradit ho zvolenou náhradou Washingtonu Juanem Guaidem. Pokusy byly zatím marné i přes tvrdé ekonomické sankce uvalené na zemi a sliby pomoci v budoucí prosperitě pod vládou Guaida.

Rusko a Venezuela mají od roku 2001 několik smluv o zbraních. Vlády těchto dvou zemí podepsaly širokou dohodu o obranné spolupráci. Rusko dodalo útočné zbraně, stíhací letouny, vrtulníky, protiletadlové systémy a obrněné transportéry a další techniku.