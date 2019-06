Obhajoba Nikulina se odvolá proti rozhodnutí amerického soudu připustit ho k soudnímu řízení

Soud v Kalifornii se dříve usnesl, že zasedání soudní poroty v této kauze bude zahájeno 13. ledna 2020.

„Soud vydal 29. května 2019 usnesení, v němž se uvádí, že obžalovaný je schopen chápat podstatu a následky soudního řízení proti němu a je zcela schopen pomáhat své obhajobě… Firma podává apelaci proti tomuto usnesení,“ uvádí se v žádosti, kterou podal soudu obhájce Nikulina Arkadij Buch.

Podle jeho slov od samého začátku společné práce se Nikulin choval tak, že advokáti předpokládali vážnou psychickou neadekvátnost. Obhajoba usoudila, že psychický stav Nikulina nedovoluje, aby byl postaven před soud. „Kromě toho obžalovaný úplně ignoroval všechny rady a požadavky svého obhájce,“ upřesňuje Buch. „Například místo aby odpovídal na otázky, Nikulin buď plakal, nebo kladl otázky, které s věcí nesouvisí,“ dodal.

Byla provedena psychiatrická expertíza Nikulina, podle jejíchž výsledků bylo uznáno, že může být postaven před soud. Obhajoba poskytla svého psychiatra, který má opačný úsudek, soud ale souhlasil se státním expertem. Po soudním usnesení o tom, aby byl Nikulin připuštěn k soudnímu řízení, se jeho chování nijak nezměnilo, píše Buch.

„Během mé návštěvy 17. června 2019 vyslovil pan Nikulin divné požadavky. Nemohu je oznámit v souladu se zásadou advokátského tajemství, avšak jejich obsah a to, jak byly vysloveny, svědčí o tom, že pan Nikulin prostě přišel o rozum. Bylo to poslední kapkou, která mě přesvědčila o tom, že zastupovat i nadále pana Nikulina v této kauze by bylo překrucováním soudnictví a porušením etických norem,“ prohlásil Buch.

Kromě toho rodiče Jevgenije Nikulina oznámili, že už nemohou platit služby advokáta, řekl Buch. Požádal, aby ho soud zbavil další účasti v této kauze a dovolil jeho firmě, aby se přece jen odvolala proti usnesení z 29. května o připuštění Nikulina k soudnímu řízení.

Rus byl v Praze českou policií zadržen v říjnu 2016 na základě amerického zatykače. V USA je obviňován z útoků na sociální sítě Linkedln, Formspring a také na webové úložiště Dropbox z let 2012 až 2013. O vydání žádaly jak Spojené státy, tak i Rusko. Konečné slovo, kam Nikulina Česká republika vydá, měl tehdy český ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Na konci března loňského roku Česká republika ruského hackera Nikulina vydala do Spojených států. Nikulinovo vydání do USA ocenilo americké velvyslanectví v Praze, naopak ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Pelikánův krok podkopává základy česko-ruské spolupráce. „Praha znovu dala přednost smutně proslulé spojenecké solidaritě bez ohledu na všechny faktory a okolnosti tohoto případu," komentovalo rozhodnutí o extradici Rusa velvyslanectví RF v Praze.