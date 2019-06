USA mohou nastolit otázku „dohody století“ na schůzce s Putinem, domnívá se mluvčí ruského prezidenta

Mluvčí dnes oznámil, že v Kremlu nevylučují možnost schůzky prezidentů Ruska a USA na summitu G20.

„Nevylučujeme možnost zvláštní schůzky Putina s Trumpem, s určitým obsahem,“ odpověděl Peskov na otázku, jestli bude tato schůzka v plném formátu nebo narychlo.

V úterý byla v hlavním městě Bahrajnu Manámě zahájena dvoudenní schůzka Prosperita pro mír, na níž americká administrativa k projednání předloží ekonomické aspekty „dohody století“. Představitelé palestinské administrativy toto fórum bojkotují a hodnotí ho jako pokus o jejich podplácení. Fóra v Bahrajnu se účastní i prezidentka MMF Christine Lagardeová a také zástupci velkých světových bank a společností.

„Co se týče toho, jestli bude tato otázka nastolena, když to bude americká strana pokládat za nutné, snad tuto otázku nastolí,“ řekl Peskov, když odpovídal na otázku, jestli bude možné projednání „dohody století“ na schůzce Putina s Trumpem.

Když odpovídal na otázku, jak Rusko hodnotí tento program pomoci Palestincům v rámci nového amerického plánu urovnání, který Arabové označili za „dohodu století“, Peskov řekl: „Rusko se jednání této konference nijak neúčastnilo.“

Tři dny před schůzkou v Bahrajnu zveřejnil Bílý dům ekonomickou část plánu urovnání blízkovýchodního konfliktu. Předpokládá mj. investice do Palestiny a sousedních zemí v částce 50 miliard dolarů. Více než polovinu této částky se předpokládá poskytnout v průběhu 10 let Palestině, mj. na realizaci více než 170 konkrétních projektů v infrastruktuře, průmyslu, lékařství a vzdělání, ostatní peníze se plánuje investovat do ekonomiky Egypta, Jordánska a Libanonu.

Podle názoru autorů dokumentu má tento plán fundamentálně změnit Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy. Během deseti let se plánuje vytvoření přes milion pracovních míst, snížení úrovně nezaměstnanosti na jednomístné číslo, snížení úrovně bídy a zvýšení HDP dvojnásobně. Plánuje se zvýšení podílu exportu na HDP Palestiny z 17 % na 40 %, zvýšení zahraničních investic ze 1,4 % na 8 % HDP, zabezpečení přístupného a nepřetržitého zásobování Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy elektřinou a zdvojnásobit objem pitné vody na jednu osobu.

Část dokumentu je věnována rozvoji systému vzdělání a zdravotnictví a zvyšování kvality života. Předpokládá se mj. založení nejméně jedné univerzity, která by se zařadila mezi prvních 150 univerzit světa, snížení dětské úmrtnosti z 18 na 9 na jeden tisíc lidí a růst průměrné délky života ze 74 na 80 let.