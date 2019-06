Ministerstvo financí USA: Obchodní dohoda mezi USA a Čínou je z 90 % připravena

„Odhadem jsme z 90 % prošli cestu (k dohodě) a myslím si, že existuje možnost jejího uzavření,“ oznámil v rozhovoru pro televizní stanici.

Steven Mnuchin vyjádřil přesvědčení, že progres v jednáních bude v této otázce dosažen na schůzce čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s americkým prezidentem Donaldem Trumpem při summitu G20 v Japonsku. Americký ministr financí věří, že dohoda může být uzavřena do konce roku, ale za tímto účelem musí být vynaložena správná úsilí.

Dříve vysoce postavený zástupce americké administrativy oznámil, že schůzka Trumpa a Si Ťin-pchinga pravděpodobně proběhne 29. června. Summit G20 v japonské Osace proběhne 28. a 29. června.

Obchodní dohoda vázne

Minulý měsíc Trump kritizoval Peking za to, že v květnu odmítl podepsat americký návrh obchodní dohody.

„Myslím, že by si přáli, aby přijali návrh dohody, který měli na stole předtím, než se jej pokusili změnit. Chtěli by uzavřít dohodu, my na to nejsme připraveni,“ poznamenal na konci minulého měsíce Trump.

Ten kvůli průtahům v jednání s Čínou rozhodl o zvýšení cla na import čínského zboží z 10 % na 25 %. V reakci na to Peking zvýšil cla na americké zboží v roční hodnotě dovozu 60 miliard dolarů. Cla se zvyšují pro různé kategorie zboží o 25 %, 20 % a 10 %.

Kromě toho v reakci na zanesení čínského technologického gigantu Huawei na americkou černou listinu, která omezuje americké společnosti v dodávkách do Číny svých komponentů, Peking přišel se svým vlastním seznamem „nespolehlivých entit“. S Huawei již přerušil spolupráci Google nebo Facebook.

Krize mezi USA a Čínou

Obchodní neshody mezi USA a Čínou se objevily loni v červnu poté, co se prezident Donald Trump rozhodl uvalit 25% sazby na čínské zboží v hodnotě 50 miliard dolarů ve snaze snížit obchodní deficit. Od té doby si obě země vyměnily několik sérií odvetných kroků.

Na konci května Washington zvýšil cla na další čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů o 25 %. Peking reagoval tím, že oznámil zvýšení sazeb až o 25 procent na dovoz z USA ve výši 60 miliard dolarů od června.

K následkům americko-čínského obchodního konfliktu se vyjádřil dříve i Mezinárodní měnový fond, který ve své zprávě po setkání finanční dvacítky v Japonsku 8. a 9. června uvedl, že kvůli této válce může do roku 2020 světové HDP přijít 0,3 %.