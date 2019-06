Další třes Angely Merkelové. Tentokrát se jí udělalo špatně vedle německého prezidenta (VIDEO)

Německá kancléřka Angela Merkelová se ve čtvrtek ráno v Berlínu účastnila ceremoniálu jmenování nového ministra spravedlnosti v zámku Bellevue, což je prezidentská oficiální rezidence, když se jí udělalo špatně.

Kancléřka stála vedle prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, když se jí začaly třást nohy. Kancléřka se snažila „bránit“ a přitiskla ruce na prsa.

Na videu můžete třesoucí se kancléřku vidět na osmé minutě.

Opakovaná záležitost

Německá kancléřka Angela Merkelová se pravděpodobně cítila špatně už při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Berlíně 18. června. Merkelová a Zelenskyj stáli na červeném koberci a čekali na národní hymny. Najednou se kancléřka začíná třást.

Třes se snažila uklidnit pomocí aktivního měnění poloh rukou. Zdroje poukazovaly na to, že Merkelové mohlo být špatně kvůli zvýšeným teplotám. V Berlíně bylo 30 stupňů. Zelenskyj však nereagoval na to, co se stalo vedle něho. Později na tiskové konferenci německá kancléřka informovala, že potom vypila tři sklenice vody, a uvedla, že příčinou špatného stavu mohla být právě dehydratace.