Putin promluvil o volbě, se kterou se bude muset Evropská unie vypořádat

„Pokud se mám vrátit ještě ke G20, jedná se o ekonomické fórum. Byly na něm vzneseny otázky liberální politiky a postoje k migraci s ohledem na ekonomiku. Mezi Čínou a Spojenými státy americkými existují spory o obchodních záležitostech. Čína je mimo jiné obviňována i z obchodních a průmyslových dotací. Pokud však chceme diskutovat o problému průmyslových dotací, pak diskutujme také o problému zemědělských dotací, které jsou v Evropské unii široce využívány,“ řekl Putin, když odpovídal na dotazy novinářů na tiskové konferenci, která se konala po summitu G20.

Ruský lídr dále dodal, že pokud bude i nadále pokračovat tato politika, při které bude zemědělský trh uzavřen, nebo v případě rozvojových zemí relativně uzavřen, pak vyvstává otázka, jak rozvíjet ekonomiky těchto zemí.

„Vzniká otázka, jak odblokovat jednání ve WTO (Světová obchodní organizace, pozn. red.) a zda by nebylo lepší část těchto dotací směřovat na podporu zemědělské produkce v rozvojových zemích, aby zde byla vytvořena pracovní místa. Co naši kolegové chtějí? Otevřít trh pro zboží, které by v tomto případě mohlo vzniknout, nebo otevřít hranice pro migranty? Něco se bude muset udělat. Ať už tohle nebo něco jiného,“ prohlásil závěrem ruský prezident.

G20 a letošní summit v Japonsku

Fórum G20 představuje skupinu největších ekonomik světa zastoupených ministry financí a guvernéry centrálních bank. Celkově se jedná o členy 19 států a Jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Na pravidelných schůzkách jsou přítomni také nejvyšší exekutivní představitelé - předsedové vlád či prezidenti států.

Letos se summit G20 koná v japonském městě Ósaka, a to ve dnech 28. až 29. června. Odstartoval včera s malým zpožděním, jelikož se prezidenti Ruska a Jihoafrické republiky, Vladimir Putin a Cyril Ramaphosa, zdrželi na bilaterální schůzce.

Na letošním summitu se ještě před prvním pracovním setkáním konalo tradiční slavnostní fotografování.

Setkání Trumpa a Putina

Mimo jiné se na okraji summitu G20 sešli i prezidenti Ruska a USA, Vladimir Putin a Donald Trump.

„Oba státníci se shodli na tom, že zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem odpovídá zájmům obou zemí a celého světa,“ stojí v prohlášení Bílého Domu.

Podle dostupných informací oba lídři mluvili o kontrole zbrojení, situaci v Íránu, Sýrii, Venezuele a na Ukrajině. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Trumpovi bude posláno oficiální pozvání na přehlídku, která se má konat na Rudém náměstí dne 9. května 2020.