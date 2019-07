Gazprom v první polovině roku snížil vývoz plynu do EU, dodávky do Česka a Slovenska ale rostou

„V lednu až červnu 2019 dodal Gazprom podle předběžných údajů 95,3 miliardy kubických metrů plynu do zahraničí, tedy o 5,9 % méně než v prvních šesti měsících rekordního roku 2018,“ uvádí se ve zprávě.

Dodává se také, že objem vývozu do řady zemí vzrostl. Například dodávky do České republiky vzrostly o 48,2 %, na Slovensko o 21,1 %, do Maďarska o 67,2 %, do Rakouska o 28,5 %, do Nizozemska o 6,4 % do Itálie a Francie o 1,5 %. V roce 2018 zvýšil Gazprom vývoz plynu do zahraničí o 3,8 % na rekordních 201,8 miliard kubických metrů.

Koncem dubna oznámil úřadující ředitel exportního oddělení Gazpromu Andrej Zotov, že Gazprom předpovídá vývoz plynu do Evropy v roce 2019 na úrovni roku 2018.

Polsko tentokrát vyniklo z V4 a nebylo na seznamu zemí, které zvýšily dodávky z Ruska. Dříve americký prezident Donald Trump na společné tiskové konferenci s polským prezidentem Andrzejem Dudou uvedl, že Varšava od USA hodlá koupit dodatečné objemy zkapalněného zemního plynu.

„Naše země podepsaly dodatečnou smlouvu o dodávce dvou miliard kubíků plynu,“ prohlásil šéf Bílého domu 12. června. Poznamenal, že celková částka smlouvy činí přibližně 8 miliard dolarů.

Na webu polského plynového operátora PGNiG bylo upřesněno, že se objem zkapalněného plynu dodávaného do Polska z amerického terminálu Plaquemines zvyšuje od roku 2023 z 1,35 na 3,38 miliardy kubických metrů (po rozředění).