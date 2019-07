Simoňanová v ukrajinštině vyzvala Zelenského propustit Vyšinského

„Zítra Kirill Vyšinský může být propuštěn. Novinář, který si odseděl 413 dnů za to, že je novinář. Pane Zelenský, obracím se na Vás. Udělejte to,“ napsala Simoňanová v ukrajinštině na svém kanálu v Telegramu.

18. června advokát Vyšinského sdělil, že ukrajinský soud 3. července možná rozhodne o změně trestu. Obhájce spoléhá na zmírňování trestu, včetně domácího vězení.

Dříve 15. května poblíž ukrajinského velvyslanectví v Moskvě proběhla akce solidarity se šéfem zpravodajského portálu RIA Novosti Ukrajina. Akce se zúčastnilo několik desítek lidí, kteří skandovali heslo „Svobodu Kirillu Vyšinskému“ a vyzývali k okamžitému propuštění novináře.

Kauza Kirilla Vyšinského

Ředitel portálu RIA Novosti Ukrajina byl zadržen v Kyjevě 15. května 2018. Byl obviněn z vlastizrady a podpory samozvaných republik Donbasu. Novináři hrozí 15 let ve vězení.

V průběhu jednoho ze zasedání vyzval Vyšinský k pomoci ruského prezidenta Vladimira Putina a řekl, že se vzdá ukrajinského občanství.

Putin tuto situaci nazval bezprecedentní a poznamenal, že Vyšinský byl zatčen za svou přímou profesionální činnost.

Generální tajemník OBSE Thomas Greming také vyjádřil znepokojení nad tím, že všechny členské země organizace by měly dodržovat mezinárodní standardy a neměly by zasahovat do práce sdělovacích prostředků. Zástupce OBSE pro svobodu médií Arlem Dezir vyzval ukrajinské orgány, aby prosazovaly hodnoty svobody projevu a okamžitě Vyšinského propustily.

V dubnu 2019 podepsalo více než 250 novinářů v Rusku a po celém světě dovolání k nově zvolenému prezidentu Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému, kde vyzývali k propuštění Vyšinského. Téměř 50 politiků, novinářů, veřejných osobností a aktivistů v oblasti lidských práv v latinskoamerických zemích rovněž předalo své žádosti ukrajinským orgánům.