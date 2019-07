Odborníci prozradili, za co bude Bulharsko ještě platit při nákupu F-16

Grozev se dotkl tématu konfrontace bulharského prezidenta Rumena Radeva a ministerstva obrany v otázce nákupu F-16. Lídr státu nejednou prohlásil, že návrh smlouvy zcela jednoznačně předpokládá odmítnutí značné části balíku, který k letounu patří.

Podle slov Grozeva by mohlo ministerstvo obrany dokázat, že se prezident ve svých hodnoceních mýlí, to ale z nějakého důvodu nedělá. „Ministerstvo obrany… může docela klidně ukázat dokumenty a říci: vidíte, není žádný rozdíl mezi tím, co jsme chtěli v únoru, a tím, co nám teď nabízejí ve smlouvě,“ řekl Grozev.

Odborník vyzval rezort, aby veřejnosti oznámil, o jaká omezení jde, protože platit za F-16 budou daňoví poplatníci.

Vojenský expert Dobromir Totev prohlásil, že Američany navrhovaná cena 2,2 miliardy levů (přes 1,1 miliardy eur) zahrnuje všechno nezbytné pro plnohodnotné využití letadel, souhlasil však s prohlášením Grozeva, že Bulharsko bude muset při použití stíhaček hradit dodatečné náklady: jejich použití předpokládá totiž opravy letecké základny Graf Ignatievo.

„Ve smlouvě jde jen o zařízení. A hangáry a dodatečná skladiště budou postaveny na náš účet,“ řekl Totev. Grozev k tomu dodal, že jde o 100 milionů levů (přes 50 milionů eur) dodatečných nákladů.

Bulharský prezident Rumen Radev nedávno znovu ostře kritizoval průběh jednání o F-16. Vyjádřil jistotu v tom, že cena uvedená v návrhu smlouvy (kolem 2,2 miliardy levů – přes 1,1 miliardy eur) předpokládá značné omezení balíku: počtu motorů a náhradních dílů a také objem integrované logistické podpory, balík nepředpokládá zařízení pro operativní letiště. Byly značně omezeny také zbraně. Prezident je porovnal se zbraněmi z dob 2. světové války.

„Výstavba mnohamilionové infrastruktury na letecké základně Graf Ignatievo bude zcela na náš účet, stejně jako doprava. A ještě něco: počet raket vzduch-vzduch je symbolický, vysoce přesné zbraně na zasažení pozemních cílů (tedy hlavní přednost víceúčelových stíhacích letounů) zmizely úplně. Ani jeden kus vysoce přesné munice, jen symbolický počet volně padajících pum, jaké byly shazovány za 2. světové války,“ řekl Radev.

Náměstek velitele letecké základny Graf Ignatievo také okomentoval nákup amerických stíhaček. Plukovník Nikolaj Rusev prohlásil, že za procedurou volby nového letounu stály čísi ambice.

„Milí Bulhaři, nevěřte laikům a úředníkům, kteří vám nadšeně vysvětlují v médiích, jaké letadlo je dobré a jaké ne. Odborníci jsou tady na leteckých základnách a v letectvu. Je to velmi ubohé a nedůstojné, když se pokoušejí někteří lidé takovými termíny, jako je strategie, geopolitika a národní bezpečnost, zakrývat osobní ambice, sympatie a chcete-li, i určité závazky,“ podotkl Rusev.

O nákupu F-16 ještě jednou ostře promluvil také předseda strany ABV (Alternativa pro bulharskou obrodu) Rumen Petkov. Znovu prohlásil, že Bulharsko si hodlá koupit „ty nejdražší vysavače“.

„2,2 miliardy levů. Jen aby se ještě jednou prodaly. Anebo poprvé tak, jako nikdy předtím.“

Petkov rovněž vyzval spoluobčany, aby se rozhodli, jestli jsou Evropany nebo služebníky.

„Potkal jsem hodně služebníků, nikdy jsem ale nebyl jedním z nich,“ prohlásil Petkov a dodal, že jeho strana bude bojovat proti přisluhovačství.

Ministr obrany Bulharska Krasimir Karakačanov ze své strany prezidentovi navrhl, aby jednacímu procesu pomohl, a nejen kritizoval vládu.

„Prezident by se mohl díky svému postavení pokusit pohovořit se svým americkým kolegou, sdělit mu své důvody, pokud nějaké má, a trochu nám pomoci v tomto procesu. Kritizovat je lehké, ale něco dělat už je těžší,“ prohlásil ministr.