Řím se topí v odpadcích. Odborník: Hygienická situace je kritická

A zatímco římský magistrát a regionální úřady svalují vinu jeden na druhého, je hlavní město na pokraji kolapsu a zdraví jeho obyvatel je ohroženo. Odborníci hlásí mimořádnou hygienickou situaci. V rozhovoru pro Sputnik Itálie šéf oblastního oddělení ISDE Lazio (Italská asociace zdravotníků pro ochranu životního prostředí) a člen řídící rady FIMMG (Italská federace rodinných lékařů) Mauro Mocci okomentoval situaci se zužitkováním odpadu v Římě.

Sputnik: Úřady oblasti Lazio v souvislosti s odpadky v Římě bijí na poplach a obrátily se na oblastní zdravotnické úřady. Muaro Mocci, můžeme hovořit o vzniku kritické hygienické situace?

Mauro Mocci: Jsem naprosto přesvědčen, že hygienická situace je kritická. Nelze čekat, až začne epidemie, je nutné tento problém vyřešit co nejrychleji. Je třeba podniknout neodkladná opatření k tomu, abychom zabránili šíření nemocí. Obyvatelé Říma na vlastní oči vidí haldy odpadků a někdy i hořící odpadkové koše.

Hlavní problém spočívá v tom, že v odpacích je organický odpad, který se fermentuje, v těchto horkých dnech se fermentace zrychluje. Naše organizace ISDE je toho názoru, že v Římě je nanejvýš nutný oddělený sběr odpadu. Hlavním úkolem je oddělovat organický odpad. Bez organického odpadu nebudou koše smrdět a proces fermentace se zastaví.

​Jakému nebezpečí jsou za této situace vystaveni Římané?

Je známo, že hmyz přenáší infekce. Když se krysy a racci hrabou v odpadcích, stávají se sami přenášeči infekcí. Představte si, co se může stát, když se tyto infekce začnou vyvíjet uvnitř odpadkových košů. Když se koše dlouhou dobu nemyjí, začíná se odpad rozkládat. Dokonce když prostě přecházíte ulici, cítíte ten zápach a máte nepříjemný pocit. V podstatě je vaše zdraví ohroženo už v této etapě.

Odpadkové koše se často vznítí. To je přece ještě větší škoda pro zdraví?

Je tomu opravdu tak. Spalování odpadů není řešením problému. Organické znečištění životního prostředí se prostě mění ve znečištění chemické. Při spalování se dostávají do vzduchu nebezpečné chemické látky, všem dobře známé mikročástice plastu. Právě proto vystupujeme proti závodům na spalování odpadu.

​Jaká bezpečnostní opatření mají obyvatelé města dodržovat, aby nebylo jejich zdraví poškozeno?

Je třeba vyhazovat odpadky do košů, nikoliv vedle. Nelze šlapat na organický odpad, protože se pak ocitne u vás doma. Je třeba se přibližovat ke košům opatrně a dávat pozor, aby vedle nich nechodily děti. Teď mají jednat nikoli obyvatelé, ale úřady. Koše na odpadky je třeba neodkladně vymýt, zejména ty, které se nacházejí u zdravotnických zařízení, obchodů a míst, které lidé navštěvují nejčastěji.

Když jste proti spalování odpadu, jaká jiná opatření můžete navrhnout?

Úřady Říma přijaly rozhodnutí vytvořit nová smetiště, protože shazovat odpad do jámy je přece pohodlné. My si ale myslíme, že to není správný přístup. Jediným správným řešením budou následující 4 body: snížení množství odpadu, opakované využití, zužitkování a zpracování. V daném okamžiku je neodkladným opatřením oddělený sběr odpadu, organickým odpadem počínaje. ISDE už několik let mluví o významu tohoto opatření, navrhovali jsme to mj. departamentu pro ochranu životního prostředí. Bohužel nás neposlouchají a už vidíme následky. Oblastní a městské úřady teď problém neřeší, ale jen převalují odpovědnost jeden na druhého.

