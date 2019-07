Podívejte se, jak poslanci vybírají místopředsedy Evropského parlamentu

63letý Sassoli byl zvolen předsedou na 2,5 roku. Vyhrál druhé kolo tajného hlasování, ve kterém získal 345 hlasů. Pro zvolení předsedou potřeboval 334 hlasů.

Kromě Sassoliho byli na předsedu EP další tři kandidáti: Ska Keller (Německo, Zelení), Sira Rego (Španělsko, Evropská sjednocená levice) a Jan Zahradil (Česká republika, Evropští konzervativci a reformisté). Jan Zahradil obdržel 160 hlasů a Keller 119.

Bývalý novinář z Florencie Sassoni se od roku 2002 podílí na fungování Evropského parlamentu, kde zastával také funkci místopředsedy.

Předsedou Evropského parlamentu byl od ledna 2017 italský politik Antonio Tajani, který byl na post navržen středopravicovou Evropskou lidovou stranou.

Na zvolení předsedy je potřebná absolutní většina platných odevzdaných hlasů, což znamená 50 % plus jeden hlas. Pokud nový předseda EP nebude znám ani po druhém kole, dojde na třetí hlasování, kterého by se opět zúčastnili všichni čtyři kandidáti. Do případného čtvrtého kola by však už postoupili pouze dva nejsilnější kandidáti, následně by se předsedou stal ten, který by měl větší podporu.