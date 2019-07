Česká pašeračka bude mít ve vězení nového kamaráda? Kvůli pašování drog byl zadržen ex-ministr spravedlnosti Pákistánu

Bývalý ministr spravedlnosti Paňdžábu Rana Sanaullah Khan byl zadržen a poslán do vězení v Láhauru zatím na 14 dnů. V jeho autě bylo nalezeno 15 kilogramů heroinu. Zdroje The Nation uvedly, že drogy nalezené u politika byly určeny k pašování do zahraničí. Ve stejném vězení loni skončila česká pašeračka Tereza Hlůšková.