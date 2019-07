Kdybyste nelhali svým diváků, nikdo by nás nesledoval – hlavní redaktorka Sputniku a RT o mainstreamových médiích

Hlavní redaktorka televize RT a zpravodajské agentury Sputnik byla hostem pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem na televizní stanici Rossia 1. Během rozhovoru s moderátorem hovořila o obrovské popularitě televizní stanice RT ve světě. Popularita RT ve francouzském jazyce nyní raketově roste kvůli lhaní francouzských médií hlavního proudu o žlutých vestách, řekla.

„Já na všech mezinárodních konferencích, i během rozhovorů, které poskytuji západním novinářům říkám: Poslouchejte, kdybyste vy dělali svoji práci, tak nás (RT a Sputnik) by nikdo nesledoval. Nikdo by nás nesledoval, neposlouchal a my bychom už dávno zavřeli krám kvůli nepotřebnosti. Kdybyste vy dobře dělali svoji práci!“ uvedla na otázku o tom, jak je možné, že RT a Sputnik získávají ve světě širokou popularitu na úkor ostatních médií.

„Vy ale svým čtenářům (divákům) lžete. Vaši čtenáři (diváci) začínají otevírat oči. Už otevřeli oči a vidí, že jim lžete. A když přichází krize, když dochází na střety například se žlutými vestami, tak se diváci obracejí na nás (RT a Sputnik). A na koho se mají obracet, když vy jim lžete?“ prohlásila Margarita Simoňanová

Videa o žlutých vestách televize RT ve francouzštině mají, podle jejích slov, více shlédnutí než videa pěti dalších kanálů dohromady.

„Jestliže vaše média neinformují o žlutých vestách tak, jak to diváci požadují, a my to děláme, tak kdo je vinen? No prosím, informujte! Vždyť vy jste demokratická země, vy všem říkáte, že u vás existuje svoboda slova, že u vás existuje svoboda médií,“ dodala.

Simoňanová také poukázala na skutečnost, že francouzský prezident Emmanuel Macron považuje francouzskou RT za svého „osobního nepřítele“.

V sobotu 29. června po celé Francii proběhla 33. protestní akce hnutí žlutých vest. Občané byli vyzýváni k tomu, aby blokovali přístavy, rafinérie, letiště, obchodní centra, čerpací stanice, budovy daňových služeb a další důležitá zařízení. Zahájení demonstrací na podzim roku 2018 bylo způsobeno zvýšením daní na pohonné hmoty a rychlostní limity na provinčních silnicích.