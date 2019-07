Dokumenty tajné britské laboratoře byly nalezeny na londýnské skládce odpadků

Tajné stránky z vojenského centra pro výzkum chemických a biologických zbraní Porton Down byly objeveny na jedné z londýnských skládek odpadků. Tyto dokumenty zachycující období let 1987 – 2017 získala k dispozici Daily Star.

Právě laboratoř Porton-Down sehrála klíčovou roli ve vyšetřování otrávení dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury. Podle verze Londýna byla proti nim použita ruská látka Novičok.

V těchto dnech znepokojený občan informoval Daily Star, že našel nějakou důležitou dokumentaci. Ukázalo se, že v kontejneru na papírové odpadky na severu Londýna se nacházely tisíce stránek o práci Porton Downu.

Kromě jiného tato „informační bomba“ odhalovala podrobnosti o zařízení, které používá ochranka laboratoře. Byly v ní uvedeny i povinnosti speciální policejní služby střežící Porton Down a dokonce hesla k počítačovým systémům.

„Se stoprocentní pravděpodobností by to mohlo mít katastrofické následky. Někdo někde neudělal svou práci. Mohlo to dopadnout mnohem hůře“, okomentoval situaci bývalý pracovník policie, který měl co dělat s laboratoří Porton Down.

Jeden odborník v oblasti bezpečnosti nazval vyhozené dokumenty „snem teroristy“. Vždyť kontejnery na odpadky přitahují pozornost bezdomovců, kteří v nich hledají jídlo nebo věci k následnému prodeji.

Zástupci ministerstva obrany také sdělili Daily Star, že se chystají zahájit vlastní vyšetřování tohoto případu. Zdůraznili, že úřad „bere velmi vážně ochranu osobních údajů“.

Porton Down je jedním z nejtajnějších vojenských objektů na světě. Původně během první světové války laboratoř zkoumala chemické zbraně. Od té doby, podle údajů oficiálních webových stránek, se centrum věnuje „vyvíjení účinných protiopatření“ k boji proti zahraničním útokům na Velkou Británii nebo její spojence, upozorňují noviny.