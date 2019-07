Jaká byla nejlepší zbraň první světové války

Později byla puška Mosin-Nagant nejednou modernizována a dodávala se do zahraničí, kde byla používána dlouhá léta – například v Bělorusku byla tříčárková puška stažena z výzbroje teprve v prosinci 2005. Podle veřejných informací mohou v současném Rusku některé ochranné jednotky dosud používat zdokonalené karabiny na základě třířárkové pušky vzoru 1891.

Na druhém místě je americká samonabíjecí pistole M 1911, která byla zařazena do výzbroje americké armády v roce 1911. Američtí vojáci ji používali až do roku 1985 a rozprodat zbytky těchto zbraní se rozhodla americká vláda teprve v roce 2017. Pistole M 1911 se používala prakticky ve všech ozbrojených konfliktech, k nimž došlo ve světě po zahájení její výroby.

Na třetím místě je kulomet Maxim vyvinutý v roce 1883. Široce se používal v koloniálních válkách, v obou světových válkách a jiných ozbrojených konfliktech XX. století. Tento kulomet se stal jedním z předchůdců moderních automatických zbraní.

Na čtvrtém místě je německá puška Mauser M 98 vzor 1898. Bylo vyrobeno celkem přes 15 milionů kusů. Puška Mauser M 98 se aktivně používala až do konce druhé světové války a také v řadě lokálních konfliktů jako odstřelovačská zbraň.

Na pátém a posledním místě v seznamu je americká opakovací puška Springfield M 1903, která byla ve výzbroji americké armády až do roku 1957. Byla dodávána do Velké Británie a Francie a také do Nikaraguy, Jižní Koreje a na Kubu do roku 1959 jako vojenská pomoc armádě Fulgencia Batisty.

První světová válka (1914 - 1918) se stala prvním vojenským konfliktem světového měřítka, do něhož bylo zapojeno 38 z tehdejších 59 nezávislých států světa. Bylo mobilizováno asi 73,5 milionu lidí. Z nich bylo zabito a zemřelo na zranění 9,5 milionu, přes 20 milionů lidí bylo zraněno a 3,5 milionu lidí zmrzačeno.