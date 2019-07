V jakých filmech hráli herci ze seriálu Černobyl? Jeden z nich hrál tatínka Harryho Pottera

Filmografie tohoto britského herce se skládá z více než 50 projektů. Nejvýraznějšími rolemi Jareda Harrise jsou: Lane Pryce v Šílencích z Manhattanu, doktor David Jones v Hranici nemožného a profesor Moriarty v Sherlock Holmes: Hra stínů. Na 30. srpna se plánuje premiéra seriálu Carnival Row, v němž hraje seržanta.

Emily Watsonová (Uljana Chomjuková)

Za svou debutovou roli – Bess ve filmu Larsa von Triera Prolomit vlny – dostala Emily Watsonová cenu Felix jako nejlepší herečka roku 1996 a byla také nominována na Oscara. I když toho Oscara zatím nedostala, za svou 20letou kariéru zahrála mnoho skvělých rolí. Nejlepšími z nich jsou Natalja Katkovová v Lužinově obraně, Reba McClane v Červeném drakovi a Mary v Equilibriu.

Švédský herec Stellan Skarsgård hrál v pěti filmech Larse von Triera. Zvláště doporučujeme jeho skvělou práci v Nymfomance. Představitele Borise Ščerbiny z Černobylu můžete vidět také v hollywoodských filmech – například Avengers, Muži, kteří nenávidí ženy a Popelka.

Jessie Buckleyová (Ljudmila Ignatěnková)

Kariéra Jessie Buckleyové začala nikoliv filmem, ale hudbou. V roce 2008 obsadila druhé místo v britské soutěži talentů I’d Do Anything a už o dva roky později se rozhodla, že chce být herečkou. Zahrála Marii Bolkonskou ve filmové verzi románu Vojna a mír, Lornu Bowovou v seriálu Taboo a Moll Huntfordovou v thrilleru The Beast.

Adam Nagaitis (Vasilij Ignatěnko)

Britský herec, jehož hlavní rolí byla před Černobylem role Cornelia Hickeyho v seriálu The Terror. Adama Nagaitise můžete také vidět ve filmech Cizinec ve vlaku, Sufražetka a Smrtihlav.

Con O’Neill (Viktor Brjuchanov)

Ve srovnání s většinou jiných herců z Černobylu nemá Con O’Neill moc velkou filmografii. Hru tohoto Brita můžeme ale ocenit v miniseriálu Bible, v několika epizodách Pána času a v jednom díle seriálu Ve jménu vlasti.

Adrian Rowlins (Nikolaj Fomin)

Dokonce i fanoušci Harryho Pottera by těžko poznali v Nikolaji Fominovi tatínka „chlapce, který přežil“. Podíváte-li se na Adriana Rowlinse pozorněji, uvidíte Jamese Pottera. Hrál také ve filmech The Woman in Black, Wilbur Wants to Kill Himself a v seriálu Death in Paradise.

Sam Troughton (Alexandr Akimov)

Fanoušci seriálu Pán času určitě znají Samova dědečka Patricka Troughtona, který hrál Druhého Doktora. Sam má tak velikou roli ještě před sebou. Zatím ho ale můžete vidět v několika filmech a seriálech: Vetřelec vs. Predátor, Robin Good a The Hollow Crown.

Robert Emms (Leonid Toptunov)

Nejznámější rolí Roberta Emmse je Pythagoras v seriálu Atlantis. Hrál kromě toho ve filmech Kick-Ass 2, Anonym a ve filmu Borg/McEnroe hrál Vitase Gerulaitise. Herec věnuje mnoho času divadlu a je dokonce profesorem na Londýnské škole dramatického umění.

David Dencik (Michail Gorbačov)

David Dencik je nejen hercem, ale i producentem. Ocenit jeho hru můžete v seriálech Zločin, McMafia a The Last Panthers, a také ve filmech The Snowman, The Day Will Come a Regression.

Paul Ritter (Anatolij Ďatlov)

Brit Paul Ritter hraje častěji v divadle než ve filmu. Na velké obrazovce ho ale také můžete vidět. Například v 6. dílu filmů o Harry Potterovi zahrál Eldreda Worple, a hrál také ve filmech The Game, Quantum of Solace, The Hollow Crown a Nadějné vyhlídky.

Máte svého oblíbence mezi herci z Černobylu? Chystáte se zhlédnout ještě nějaký film s jeho účastí?