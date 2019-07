Ve Velké Británii informovali o plánech na „boj proti dezinformacím“ ve střední Evropě

Jak vyplývá ze zprávy, peníze budou vyčleněny z Fondu pro konflikty, stabilitu a bezpečnost (CSSF) během nejbližších tří let.

„V situaci, kdy pouze 10 % světové populace má přístup ke svobodným sdělovacím prostředkům, falešné zprávy a dezinformace nadále podkopávají a destabilizují společnosti,“ řekl britský ministr zahraničních věcí Jeremy Hunt.

Podle jeho slov „oznámení o přidělení finančních prostředků podpoří novináře pracující v některých z nejvíce represivních společností a zintenzívní útok proti falešným zprávám“.

Globální konference o svobodě tisku

Britský ministr zahraničních věcí uvedl, že jeho cílem na nadcházející Globální konferenci o svobodě tisku, která se bude konat v Londýně ve dnech 10. - 11. července, bude „pracovat s kolegy, aby se dohodli o způsobu, jak ochránit svobodu médií, a stanovili cenu pro ty, kteří ji porušují“.

Byla uveřejněna zpráva, že televizi RT a zpravodaji agentury Sputnik odmítli dát akreditaci na Globální konferenci o svobodě tisku. Ruské velvyslanectví v Londýně učinilo prohlášení, že považuje toto rozhodnutí za diskriminaci ze strany britského ministerstva zahraničí.

Boj proti dezinformacím

EU již dříve představila oficiální plán „boje proti dezinformacím“ na prahu voleb do Europarlamentu koncem května 2019. Tento plán stanoví více než dvojnásobné zvýšení financování struktur, jež se věnují této činnosti. Místopředseda Evropské komise Andrus Ansip tenkrát prohlásil, že EU „byla svědkem pokusů o zásah do voleb a referend, což svědčí o tom, že Rusko je hlavním zdrojem těchto kampaní“.

Obvinění na adresu Ruska

Téma informačního boje proti ruským médiím zní v poslední době na Západě stále častěji. V roce 2016 přijal Evropský parlament rezoluci pod názvem Strategické komunikace EU jako odpor propagandě třetích stran. V rezoluci se uvádělo, že Rusko prý poskytuje finanční podporu opozičním politickým stranám a organizacím v členských státech EU. V Moskvě označili tuto rezoluci za degradaci představ o demokracii v evropské společnosti a parlamentarismu.

Po prezidentských volbách v USA v roce 2016 bylo Rusko obviněno ze zásahů do voleb. Moskva nejednou vyvrátila obvinění z pokusů o ovlivnění amerických voleb a tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov je nazval „naprosto nepodloženými“. Ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov prohlásil v reakci na údajný ruský zásah do voleb v různých zemích, že žádná fakta, jež by to potvrzovala, neexistují.