USA vyzvaly Německo, aby vyslalo pozemní jednotky na severovýchod Sýrie kvůli částečnému nahrazení amerického kontingentu, sdělil německému listu Welt am Sonntag zvláštní zástupce USA pro Sýrii James Jeffrey.

Uvedl, že již projednal tuto žádost s německou vládou. „Německo přemýšlí, jak se to dá udělat. Možná, že to budou pěší jednotky, ale také může jít o civilní, finanční nebo jinou vojenskou pomoc,“ řekl.

V prosinci loňského roku oznámil prezident USA Donald Trump stažení vojáků ze Sýrie. Jeffrey řekl, že se USA nyní snaží najít spojence z koalice, kteří by pokračovali v účasti: „Doufáme, že Německo udělá víc.“ Očekává se, že spojenci rozmístí na severovýchodě Sýrie několik set vojáků."

Jeffrey zdůraznil, že vojáci spojenců nemají především za úkol boj s teroristy. „IS* se dá lépe odrazit s pomocí syrských vojáků,“ řekl.

„Musí být určitá mezinárodní přítomnost kvůli zajištění podpory ze vzduchu, v logistice, školení a technické pomoci,“ zdůraznil zvláštní zástupce. Podle jeho názoru je německá účast nutná pro zajištění stability v Sýrii, bez níž se do země vrátí IS* nebo podobná skupina. Uvedl, že probíhají jednání s Tureckem o účasti Kurdů v syrském konfliktu. „Jednáme s Tureckem o (vytvoření) v tomto regionu bezpečného pásma, které by hájili naši vojáci spolu s kurdskými oddíly,“ řekl Jeffrey.

Situace v Sýrii

Sýrii už od roku 2011 trápí občanská válka a vládní síly bojují proti mnohým opozičním skupinám a také proti militantním a teroristickým organizacím.

Koncem dubna zvýšili teroristé počet útoků na syrské provincie Hamá, Aleppo a Latákie. Pokusili se také zaútočit na pozice syrské armády v regionu. Vládní síly reagovaly zesílením útoků na teroristy, kteří zůstali v Idlibu. Zaměřují se na teroristickou skupinu Fronta an-Nusrá*, dělostřelecké pozice a pozorovací stanoviště.

Nedávno Rusko zahájilo dohodu o úplném zastavení nepřátelských akcí v deeskalační zóně Idlib.

V souvislosti s tímto incidentem bylo oznámeno, že ruská strana rusko-turecké komise, která monitorovala, zda je dodržováno syrské příměří, zaznamenala v průběhu uplynulých 24 hodin celkem 12 případů porušování příměří v Sýrii. Turecká strana zaznamenala takových porušení příměří celkem deset.

Počet oblastí, které v Sýrii podepsaly dohody o usmíření, zůstal stejný a celkově tak činí 2518. Stejně tak se nezměnil ani počet ozbrojených útvarů, které se zavázaly k dodržování příměří, který zůstává na čísle 234.

*Teroristická organizace zakázaná v RF