Byla uveřejněna nová verze havárie malajsijského Boeingu MH370

Na palubě pohřešovaného malajsijského Boeingu MH370 se mohl nacházet únosce, který předem plánoval úmyslnou likvidaci letadla. Tuto verzi vyslovil expert na leteckou bezpečnost Tim Termini, kterého cituje The New York Post.

Podle jeho mínění nemusel únosce nastoupit spolu s ostatními cestujícími, ale předem pronikl do letadla, kde čekal na vzlet, aby ho unesl a úmyslně zničil. Termini uvádí celkem tři verze pádu MH370: unesl ho člen posádky, cestující, zločinec, který se schoval na palubě, nebo někdo, kdo získal přístup k řízení boeingu na dálku.

19. června byla uveřejněna zpráva, že velitel posádky Zacharija Ahmad Šach osobně odchýlil letadlo od kursu a provedl dehermetizaci letounu ve výšce přes 12 tisíc metrů. Přitom zřejmě připravil o život druhého pilota.

Experti dospěli k závěru, že piloti MH370 odchýlili letadlo od kursu. Byl z toho obviněn právě Zacharija Ahmad Šach, protože předtím provedl podobný manévr na leteckém simulátoru. Měl rovněž osobní problémy: opustila ho žena, byl sám a měl deprese.

Původně se uvádělo, že letadlo mohli vyhodit do povětří dva íránští občané, kteří si koupili letenky na MH370 na falešné doklady. Ve zprávě CIA se ale uvádělo, že Íránci byli pravděpodobně ilegální uprchlíci a vůbec neohrožovali let. Hlavní verzí je ale dosud únos letadla „neidentifikovanými osobami“ a jeho následující pád do vody. Několik úlomků boeingu bylo podle vyšetřovatelů objeveno u afrického pobřeží, tisíce kilometrů od místa posledního rádiového spojení s posádkou.

Letadlo společnosti Malaysia Airlines vykonávalo let z Kuala Lumpuru do Pekingu. Ve vzdušném prostoru nad Vietnamem bylo náhle odpojeno zařízení informující o poloze letounu a ten zmizel z radarů. Na palubě bylo 239 lidí. V lednu 2015 bylo letadlo prohlášeno za ztroskotané a všichni, kteří se nacházeli na palubě, za mrtvé.