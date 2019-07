Německo odmítá výzvu USA k nasazení pozemních vojsk v Sýrii

Německá vláda odmítla výzvu Washingtonu vyslat pozemní jednotky do Sýrie a uvedla, že takový krok neodpovídá přijaté strategii boje proti teroristické skupině Islámský stát*.

„Když říkám, že vláda předpokládá, že se bude držet současných opatření v koalici proti Islámskému státu (Daeš), nezahrnuje to žádné pozemní jednotky, jak je dobře známo,“ řekl mluvčí vlády Steffen Seibert.

Mluvčí dále připomněl, že Německo už dávno učinilo „významně a mezinárodně uznávaný přínos“ k boji proti Islámskému státu* v Sýrii a dodal, že vláda projednává budoucnost zapojení země do koalice proti Daeši s Washingtonem.

Prohlášení mluvčího přichází jako reakce na oficiální žádost zvláštního velvyslance pro Sýrii Jamese Jeffreyho, ve kterém Washington vyzval Berlín, aby vyslal pozemní jednotky do státu Blízkého východu, aby částečně nahradil americké síly. Podle Jeffreyho by německá vojska pomohla svým americkým spojencům a poskytla by technickou podporu kurdským silám, bojující proti zbytkům teroristické skupiny Islámský stát*.

Zejména zvláštní vyslanec požádal Německo o nasazení svých vojenských školitelů, logistických specialistů a techniků na pomoc syrským demokratickým silám pod vedením Kurdů. V současné době Německo poskytuje průzkumné letouny, letadla a vojenské trenažéry umístěné v Iráku, jako součást svých závazků vůči koalici západoevropských států proti Islámskému státu*.

Mandát německých sil na operaci v Sýrii vyprší 31. října, ale může být prodloužen parlamentním rozhodnutím. Během nedávné cesty německého ministra zahraničí Heiko Maas v Iráku řekl, že vláda je ochotna tento mandát prodloužit, ale zákonodárný orgán země bude mít v této věci konečné slovo.

Zároveň ale USA tlačí na Berlín, aby rozšířil svou vojenskou přítomnost v Sýrii, ale aby čelil opozici německé sociální demokratické strany, která je členem vládní koalice ochotné ukončit vojenskou operaci země v Arabské republice.

*Islámský stát (také známý jako ISIS / ISIL / IS / Daeš) je teroristická organizace zakázaná v Rusku