Erdogan: Probíhají přípravy na dodání ruských systémů S-400 do Turecka

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes prohlásil, že již byly zahájeny přípravy na dodání ruských systémů obrany S-400 do Turecka.

„Probíhají přípravy na dodávky S-400 do naší země. S Ruskem byly dohodnuty termíny, ale nenuťte mě, abych je jmenoval, není to správné. Kde v Turecku budou nasazeny systémy protivzdušné obrany? To je dohodnuto příslušnými orgány, konkrétně ministerstvem obrany a generálním štábem. Rozhodnou se,“ řekl Erdogan novinářům.

Turecký lídr poukázal na to, že systémy protivzdušné obrany budou dopraveny do Turecka letecky. Vyjádřil také naději, že S-400 budou v Turecku přínosem nejen pro zemi, ale i pro celý region.

1.června Erdogan uvedl, že dodávky ruských protivzdušných raketových systémů do Turecka budou zahájeny během deseti dnů.

Vyslovil jistotu, že se Ankaře podaří urovnat rozpory s Washingtonem, který nepokládá za možné současné dodávky S-400 z Ruska a stíhacích letounů F-35 z USA.

„Zatím jsme neslyšeli nic o sankcích. Toto téma nebylo nastoleno ani na našich jednáních tady, ani v telefonních rozhovorech s Trumpem,“ cituje tureckého lídra televize NTV.

Dříve Erdogan prohlásil, že nákup S-400 od Ruska je hotová věc. Trump během summitu G20 v Ósace potvrdil, že USA nehodlají vyhlásit proti Turecku sankce kvůli dodávkám ruských S-400.

Zakázané systémy

Rusko a Turecko uzavřely dohodu ve výši 2,5 miliardy dolarů na dodávky systémů S-400 v prosinci 2017. V prosinci 2018 Spojené státy nabídly Turecku systémy Patriot za 3,5 miliardy dolarů. Ankara však uvedla, že tyto podmínky dohody jí nevyhovují.

Následně Spojené státy ukončily výcvik tureckých pilotů pro stroje F-35. Turecko ale stále očekává, že dostane již objednané letouny

„Zaplatili jsme Spojeným státům 1,4 miliardy dolarů,“ uvedl Erdogan. „Coby spoluvýrobce nám byly dodány čtyři stíhací letouny F-35, stále ale musíme dostat 116 letounů,“ sdělil.

Svůj záměr nakoupit systémy S-400 oznámila v roce 2015 i Indie. Dodávky mají začít po roce 2020.

​Před nákupem varovalo Indii americké ministerstvo zahraničí a vyzvalo, aby Nové Dillí zvážilo nákup jiných zbraní.

„Co se týče S-400 vyzýváme naše spojence a partnery včetně Indie, aby odmítli transakce s Ruskem, které mohou aktivovat sankce CAATSA (pozn. zákon o odporu protivníkům Ameriky prostřednictvím sankcí),“ uvedlo v prohlášení americké ministerstvo zahraničí. „Teď vyzýváme Indii, aby zvážila alternativy,“ stojí dále v prohlášení.

Zákon CAATSA z roku 2017 umožňuje Washingtonu uvalit sankce na jakýkoli stát, který si pořídí ruský vojenský hardware. Indický ministr zahraničí Vijay Keshav Gokhale v pátek v japonské Ósace ale prohlásil, že Indie od nákupu S-400 nehodlá odstoupit.