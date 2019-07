Čína uplatňuje proti Spojeným státům zbraně prověřené časem

Orgány Čínské lidové republiky vyzývají své občany, kteří cestují do USA, aby zvážili všechny výhody a nevýhody předtím, než se zde rozhodnou odcestovat, a informují je o nebezpečích, která je v zámoří čekají. Varování bylo zveřejněno také pro studenty, kteří budou studovat na amerických univerzitách.

Turistická varování byla vydána Ministerstvem zahraničních věcí Číny a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu v červnu. Bylo v nich uvedeno, že ve Spojených státech může být nebezpečně a že čínští občané mohou být oběťmi útoku zločinců. Ministerstvo varuje také před velkým množstvím loupeží a situací se střelbou ve Spojených státech. Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky také konstatuje, že existuje hrozba útlaku čínských občanů ze strany policie. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že čínští občané cestující do Spojených států opakovaně čelili útlaku ze strany orgánů činných v trestním řízení ve formě pohraničních výslechů a dalších činností. Úřad vyzývá čínské občany, aby zvýšili ostražitost. Ministerstvo školství ČLR také uvedlo, že čínští studenti a vědci čelili přísným vízovým omezením ze strany Spojených států, včetně zpoždění ve zpracování nebo dokonce odmítnutí udělit vízum.

Po tom, co začaly obchodní spory mezi oběma zeměmi si studenti studující v USA stěžovali na potíže při získávání víz. Někteří nemohli dokončit semestr, protože jim neobnovili víza. Trump tvrdě napsal, že je nezbytné zkomplikovat vízové postupy pro čínské studenty studující technické specializace, zejména ty, které mají strategický význam pro Spojené státy, jako je umělá inteligence, robotika atd. V důsledku vyjednávání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Osace však americký prezident naopak řekl, že přivítal čínské studenty studující ve Spojených státech. Vyjádřil naději, že mnozí z nich budou i nadále pracovat v Americe. A pro ty, kteří jsou obzvláště nadaní, může být zjednodušen postup pro získání povolení k pobytu ve Spojených státech.

Na jedné straně to může znamenat zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi. Na druhou stranu se Trump samozřejmě řídí čistě pragmatickými úvahami. Čína je největším zahraničním studentským dárcem pro americké univerzity. Ztráta stabilního zdroje příjmů přes noc by bylo proto velkým šokem, řekl pro Sputnik junior specialista z Vědeckého centra ve Fudan University (USA), Wang Xiaofeng.

„Zaprvé, USA je přitažlivé místo pro studenty z Číny. Turistické výlety jsou nejen okružní. Mohou také zahrnovat studentské výlety do amerických letních táborů. V posledních letech počet Číňanů, kteří přicházejí do Spojených států na dovolenou ve vzdělávacích centrech, neustále roste. Ale všechny tyto služby stojí peníze. Například, osoba, která přišla na letní tábor na krátkou dobu platí několik tisíc, nebo dokonce dvě desítky tisíc dolarů. A ti, kteří přicházejí studovat na dlouhou dobu, za to zaplatí 50-80 tisíc dolarů za akademický rok. Ale existuje hodně takových studentů. Takže v této oblasti mají Spojené státy jasný obchod s Čínou. A po varování čínských úřadů americký cestovní ruch samozřejmě získá mnohem méně příjmů,“ dodal.

V mnoha zemích jsou čínští turisté nejsilnějším hnacím motorem hospodářského růstu. Odchozí turistický tok z Číny v posledních letech rostl dvojciferným tempem. Podle mezinárodní organizace cestovního ruchu může odchozí turistický tok do roku 2020 dosáhnout až 200 milionů lidí. A co je nejdůležitější, Číňané nešetří na suvenýrech a jiných nákupech v zahraničí a utratí mnohem více než průměrní turisté z jiných zemí. Takže v loňském roce, podle státní správy cestovního ruchu Číny, čínští turisté v zahraničí utratili více než 110 miliard dolarů.

Omezení toku cestovního ruchu, i když jsou neformální, ve formě varování a vytváření vlasteneckých pocitů jsou proto vážnou ekonomickou zbraní v boji se zeměmi, se kterými se politické vztahy z nějakého důvodu zkomplikovaly. Tak tomu bylo v případě Jižní Koreje, kdy se jako znamení protestu proti nasazení americké raketové obrany THAAD počet turistů z Číny snížil o téměř 50 %. To okamžitě ovlivnilo ziskovost největších korejských společností. Prodej společnosti Hyundai v Číně klesl o třetinu, podíl smartphonů Samsung na čínském trhu se snížil z 8 na 1 %. Spojené státy samozřejmě nejsou tak závislé na čínském trhu jako Jižní Korea. Nicméně, účinek bude také, říká Wang Xiaofeng.

„Čína je největším trhem pro Spojené státy. Nicméně, americký cestovní ruch není závislý na Číně, na které závisela Jižní Korea. Ale ano, rétorika varování pro čínské turisty cestující do Spojených států byla poněkud mírná. Kromě toho někteří čínští občané už měli v plánu studovat ve Spojených státech, své životy už vybudovali na základě těchto plánů, a teď mají všechno změnit? Opravdu v USA byly případy ozbrojených útoků, včetně kampusů. Navíc, USA posílily prověrky vůči čínským občanům, takže toto varování je pouze odvetným opatřením,“ doplnil.

Ukazuje se, že agresivní rétorika proti čínským občanům připravuje USA o významnou část svých příjmů. I když Spojené státy kupují o 375 miliard dolarů více od Číny, než prodává Číně, situace je v sektoru služeb opačná. Jen v roce 2017 dodaly USA do Číny služby ve výši 58 miliard dolarů a v reakci na ně obdržely pouze 18 miliard dolarů, přebytek činil 40 miliard a zároveň více než polovina této částky šla na vzdělávací a turistický ruch. Podle Národního oddělení pro cestovní ruch a cestovní ruch Spojených států (NTTO) se počet čínských turistů v zemi poprvé za 15 let snížil o 5,7 % na 2,9 milionů lidí.