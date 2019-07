Airbus na letišti v Amsterdamu narazil do zaparkovaného Boeingu. Cestující EasyJet na sociální síti zuří

Letoun Airbus A320 britské nízkonákladové společnosti EasyJet na letišti Schiphol v Amsterdamu narazil do zaparkovaného Boeingu 737 holandské letecké společnosti KLM. K incidentu došlo v úterý ráno. Informoval o tom portál DailyMail.

Uvádí se, že nizozemský letoun byl připravován na let do Madridu a cestující EasyJetu měli odletět do Londýna.

EasyJet musel najít náhradní letadlo, čímž byl let zpožděn o čtyři a půl hodiny. Cestující z toho nadšení nebyli.

Cestující byli rozrušeni a dali to znát: „Díky EasyJet. Ztráta zavazadel během prvního letu, druhý let naboural do zaparkovaného letadla," popsal své cestovaní Jye Sandiford.

„Naše křídlo narazilo do ocasu KLM. Zatím jsme uvízli v letadle, probíhá vyšetřování,“ popsal incident v Amsterdamu další klient EasyJet.

Let, který měl odletět v 7 hodin ráno, nakonec z Amsterdamu odletěl v 11:30. Společnost informace o nehodě potvrdila.

„Bezpečnost cestujících a posádky je naší nejvyšší prioritou a bylo zahájeno vyšetřování v souladu s postupem,“ řekl mluvčí.

Dříve si na posádku EasyJet stěžovala britská novinářka Sophie Morganová. Pracovníci letecké společnosti zapomněli ochrnutou ženu na palubě prázdného letadla. Jak později uvedly stevardky, někdo z palubního personálu odvezl její invalidní vozík.

„Nechali mě na palubě EasyJet 40 minut… Žádné omluvy. Jen hrubý personál,“ napsala tehdy Morganová pod fotografií, kterou zveřejnila na Twitteru.

Zástupci letiště a letecké společnosti se omluvili novinářce za nepřijatelné chování personálu a nabídli jí, aby to bylo vyřešeno v osobních zprávách. Jako odpověď Morgan prohlásila, že se podobné případy stávají příliš často.