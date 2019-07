Naftogaz odhalil detaily nové žaloby Gazpromu

Pravděpodobnost přešetření rozhodnutí Stockholmské arbitráže o tranzitní smlouvě s Gazpromem zůstává i nadále značným rizikem pro potenciální investory do dluhových nástrojů Naftogazu, píše list Vedomosti s odvoláním na prospekt k vydání euroobligací této ukrajinské společnosti.

V polovině června podal Gazprom arbitráži upřesněné požadavky k Naftogazu ve sporu o kontraktech na tranzit a dodávky plynu.

„V každé z variant, které ruské společnosti vyhovují, jí bude muset Naftogaz zaplatit asi 2,1 miliardy dolarů a vzdát se vlastních nároků na 11,58 miliardy,“ píše list.

Ruský koncern mj. žádá, aby byl závazek o objemu tranzitu uznán za neplatný od 19. ledna 2009 až po 31. prosince 2017, a přešetřen s ohledem na snížení od 1. ledna 2018 až do vypršení kontraktu. Jak píše list, Naftogaz se obává, že vzájemné započtení mezi jeho žalobou a žalobou Gazpromu pozbude platnosti a nezruší přitom nároky Gazpromu ve výši 2,1 miliardy dolarů.

Gazprom trvá kromě toho na anulování obou kontraktů od 1. ledna 2018.

„Tento krok je zaměřen na to, aby byl Naftogaz zbaven možnosti žádat o kompenzaci za plyn nedodaný v průběhu posledních dvou let platnosti smlouvy. Kromě toho anulování kontraktů od začátku roku 2018 připraví ukrajinskou společnost dokonce o teoretickou možnost žádat u soudu o zvýšení ceny tranzitu v letech 2018 a 2019 a odůvodnit to urychlenou amortizací vlastního plynovodního systému,“ podotýká list. Podobnou žalobu podal Naftogaz Stockholmské arbitráži před rokem a žádá o 11,58 miliardy dolarů bez ohledu na úroky.

Plynový spor Moskvy a Kyjeva

Gazprom a Naftogaz vedly od roku 2014 u Stockholmské arbitráže spor o kontraktech na dodávky a tranzit plynu. Podle žaloby o kontraktech na dodávky zavázal soud ukrajinskou společnost, aby zaplatila ruskému koncernu přes dvě miliardy dolarů. Druhé rozhodnutí, o kontraktech na tranzit, však soud vynesl ve prospěch Naftogazu a přisoudil mu 4,673 miliardy dolarů. Protože soudci provedli započtení, z čehož vychází, že Gazprom musí ukrajinské společnosti zaplatit 2,56 miliardy USD.

Přitom soud Gazprom zavázal, aby do vypršení kontraktu v roce 2019 platil Naftogazu tranzit podle propočtu 2,35 miliardy dolarů za 110 miliard metrů krychlových plynu ročně, pokládal však za možné snížit závazky Naftogazu podle smlouvy o nákupu plynu více než desetinásobně.

Ruský koncern se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Od té doby se snaží Ukrajina vymoci tyto prostředky. V březnu Anglický komerční soud zakázal Gazpromu odvádět aktiva z jurisdikce Spojeného království a Nizozemska, aby měl záruky, že Moskva vyměřené kompenzace zaplatí. V dubnu se Gazprom proti tomuto rozhodnutí odvolal a apelace se zatím projednává. A v minulém týdnu anglický soud rozhodl o zablokování zaplacení Gazpromu dividend Nord Stream v částce 145 milionů dolarů.