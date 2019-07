Británie padla, svoboda je pryč – aktivista Tommy Robinson prosí Trumpa o politický azyl v USA

„Cítím se jako bych byl dva dny od toho, aby mě odsoudili na smrt. Ve Velké Británii. Za žurnalistiku,“ prohlásil Robinson pro InfoWars v pondělí poté, co ho britský královský soud uznal vinným za pohrdání soudem. Žádá americkou vládu, aby mu pomohla utéct, obrátil se přímo na prezidenta Donalda Trumpa.

„Naléhavě žádám Donalda Trumpa, prosím americkou vládu, aby věnovali mému případu pozornost. Potřebuji evakuovat pryč z této země, v tomto národě působí temné síly,“ prohlásil Robinson ve svém požadavku formulovaném na videu.

Robinson, který je poradcem lídra britské politické strany UKIP Gerarda Battena ve věci gangů a vězeňské reformy, dokonce prohlásil, že bude zabit, když se dostane do vězení. Britská vězení jsou údajně „kontrolována džihádistickými gangy“. Aktivista tvrdí, že britská vláda se ho snaží „umlčet“ a proto v Británii „nemá budoucnost“.

„Naše svoboda je pryč. Tato země padla,“ uzavřel.

Kromě toho Robinson také použil americkou zpravodajskou stránku Gateway Pundit, aby urgoval Trumpův tým a jeho právníky věnovat se jeho případu.

„Již jsem byl nezákonně uvězněn, teď jsem byl přiznán vinným – ne porotou – ale vládou, která mě dostala zadními vrátky,“ prohlásil s akcentem na to, že „byl odsouzen za žurnalistiku“.

„Budu poslán do vězení, abych byl zavražděn vládou, která stojí proti svobodě a vzala nám naši svobodu,“ řekl a dodal: „Svoboda slova ve Velké Británii je pryč a svoboda tisku je pryč – a zatímco to mizí, všechna mainstreamová média to oslavují“.

Robinson je znám za svůj aktivismus, včetně vysílání ze soudních síní a videí z takzvaných „no-go zón“ v některých britských komunitách, o nichž tvrdí, že byli „přebrány“ muslimskými imigranty.