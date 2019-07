Cosplayerka začala prodávat vodu, ve které se koupala, a vyprodala ji za dva dny: foto, video

Instagramová modelka Belle Delphinová z Velké Británie je velmi populární mezi uživateli internetu, a to nejen kvůli jejím upřímným záběrům. Tentokrát dívka nabídla fanouškům neobvyklý produkt a setkala se s naprosto nejednoznačnou reakcí publika.

Belle by samozřejmě neměla být brána vážně, je to slavná internetová trolka. Ale i když dívka dělá hodně pro zábavu, fanoušci to často berou velmi vážně. Stačilo, aby Belle prohlásila, že bude prodávat na své webové stránce balené plechovky vody z její vany za 30 dolarů. Objednávky se začaly sypat.

Modelka takový zájem nečekala a později řekla, že lidé za pár dní vodu vykoupili. Belle byla dokonce unavená, že se neustále musela koupat, aby měla co prodávat. Uživatelé internetu na celou situaci reagovali odlišně. Samozřejmě, fanoušci podporovali dívku, ale ostatní uživatelé byli zděšeni.

Посмотреть эту публикацию в Instagram What weird item do I sell NEXT? 💦www.patreon.com/belledelphine💦 Публикация от Belle 19 (@belle.delphine) 8 Июл 2019 в 5:56 PDT

"Toto je zcela nová úroveň zoufalství."

"Tolik nadšených paniců v komentářích..."

"Tato generace je naprosto šílená, bylo by lepší, kdyby Thanos silněji luskl prsty..."

"Kvůli lidem, jako jste vy, skutečné hráčky necítí úctu, kterou si zaslouží."

Belle na situaci reagovala se zdravým smyslem pro humor a slibovala, že zváží návrhy fanoušků, co by měla dále prodávat: přežvýkané nugety nebo nehty z prstů na nohou.