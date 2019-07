Litevská komise televizního a rozhlasového vysílání zakázala přístup k webu Sputnik

Tiskové oddělení regulačního úřadu uvedlo, že 3. července televizní stanice LRT Televizija informovalo, že agentura bez povolení na svém webu zveřejňovala materiál LRT.

„LRT se obracelo na administrátora webových stránek a poskytovatele hostingových služeb se žádostí, aby nezákonně zveřejněný obsah chráněný autorskými právy byl smazán, ale agentura nadále nezákonně materiály publikoval. Administrátor tohoto webu nadále nepřímo povzbuzoval uživatele k používání nezákonně publikovaných materiálů,“ uvádí agentura zprávu tiskového oddělení regulátora.

Uvádí se, že v době žádosti bylo na webu agentury publikováno 1 464 článků. Rozhodnutí nabude platnosti po schválení Okresním správním soudem ve Vilniusu.

Problémy Sputniku v Litvě

K zablokování webu Sputnik Litva už dříve vyzívali poslanci strany Vlastenecký svaz – litevští křesťanští demokraté Laurynas Kasčiunas a Audronius Ažubalis. 18. června oznámili, že materiály agentury „překrucují skutečnost“, včetně historie o takzvaných litevských partyzánech.

Na konci května byl šéfredaktor Sputniku Litva Marat Kasem zadržen po příletu do Vilniusu, jako důvod mu bylo oznámeno „ohrožení národní bezpečnosti“. Na pět let mu byl zakázán vstup do země a zároveň byl hned vyhoštěn.

Na Ministerstvu zahraničí Ruské federace mluvili o jasných příznacích zkoordinovaného postupu pobaltských států, které se snaží bránit činnosti ruských médií. Tyto příklady podle ministerstva otevřeně demonstrují, co v praxi znamenají demagogická prohlášení o dodržování Vilniusem, Rigou a Tallinnem principů demokracie a svobody slova.