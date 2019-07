„Je osina v zadku.“ Britové přestali litovat Markleovou. Co vévodkyně provedla tentokrát?

Britský novinář a známý moderátor Piers Morgan během ranního pořadu se obořil na vévodkyni kvůli její návštěvě Wimbledonu ve čtvrtý den turnaje.

Spolu se svými dvěma kamarádkami vévodkyně seděla na nejlepších místech a sledovala hru Sereny Williamsové a její soupeřky slovinské tenisky Kaje Juvanové. Je jasné, že ne každý den lze potkat někoho z královské rodiny na tribunách mezi obyčejnými lidmi, právě proto někdo se zřejmě snažil vyfotit Meghan. Meghan, nespokojená s takovou úrovní pozornosti, požádala stráže, aby nedovolili fanouškům směrovat na ní kamery a mobilní telefony.

Piers Morgan obvinil manželku prince Harryho z pokrytectví. Řekl, že zástupce královské rodiny, který přišel k jednomu z nejpopulárnějších tenisových turnajů, v zásadě nemůže spoléhat na diskrétnost.

„Pokud jdete na Wimbledon s volnými lístky do královského sektoru, pokud máte nejlepší místa zdarma a vezmete s sebou dvě kamarádky, nezapomeňte, že jste veřejná osoba! A pokud chcete soukromí - vraťte se do Ameriky a žijte sami,“ obrátil se moderátor na Meghan.

Piers Morgan has a message for Meghan Markle following her recent appearance at Wimbledon 😅 #GMB@piersmorgan pic.twitter.com/ga0IxqaIQi — Good Morning Britain (@GMB) July 9, 2019

Britové ocenili kritiku Morgana a pustili se do živé diskuze na internetu. Většina krajanů podporuje moderátora.

„Rozhodně ji nenávidím. Ona ničí obraz královské rodiny,“ napsal uživatel s přezdívkou @claytonsartist.

„Není to Miss Markleová a vévodkyně ze Sussexu. Rychle se stává osinou v zadku!“ napsala Liz Gardiner.

„Kdyby chtěla klidný a normální život, mohla by pracovat jako herečka v divadle, ale vědomě si zvolila to, co má teď. Každý způsob života má negativní stránky a nemá smysl si stěžovat,“ píše @deuxxt na Instagramu.

Mezi komentátory jsou samozřejmě i ti, kteří věří, že Meghan může svobodně dělat to, co se jí líbí, včetně toho, že se brání lidské pozornosti.

„Rasismus Piersa Morgana se právě dostal ven: „Vraťte se do Ameriky." Zní to jako „vraťte se zpět do své země“. Meghanová země je nyní Velká Británie, Piers“ napsal @BloggingMartin.

„Snažíte se podněcovat britskou veřejnost proti jedinému členu královské rodiny, který má tmavou pleť?“ ptá se @keniakiki

„Dnes vidíme xenofobní a misogynoirový anti-Meghanin příběh, který se odehrává na britské televizi a Twitteru,“ podpořil vévodkyni @deathntaxesprof.