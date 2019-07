„Kousky kovu na letištní ploše po startu.“ Letadlo Smartwings nedoletělo do Egypta

Letadlo české společnosti Smartwings dnes v noci nedopravilo své cestující z Budapeště do egyptské Hurgády. Maďarský AIRportal informuje, že jedno z kol 30 let starého Boeingu 737-400 mohlo být poškozené při startu z letiště, protože na dráze byly nalezeny stopy pneumatik a kousky kovu.

Cesta na dovolenou pro turisty, kteří v noci letěli z Budapešti, se o něco natáhla. U letadla s registrační značkou UR-CNP došlo k problému s podvozkem a kvůli tomu se letoun musel hodinu po startu vrátit zpátky a nouzově přistát. Na palubě bylo 151 cestujících a devět členů posádky.

Web AIRportal.hu dodal, že si pilot letadla letícího po letounu Smartwings všiml na letištní ploše kousků kovu a stop po pneumatikách. Po přistání se prý mělo ukázat, že obě pneumatiky Boeingu na jedné straně podvozku byly proražené.

Jednalo se o charterový let 7O 5298 pro maďarské cestovní kanceláře.

Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková informovala o bezpečném přistání a potvrdila, že nikdo nebyl zraněn.

„Posádka letounu se rozhodla pro návrat na letiště v Budapešti z důvodu podezření na poškození pneumatiky podvozku během vzletu,“ uvedla Dufková a doplnila, že posádka jednala v souladu s přísnými bezpečnostními a provozními předpisy společnosti.

„Na tento let z Budapešti do Hurgády jsme nasadili jiné letadlo, které je na cestě do cílové destinace,“ dodala.

Podle internetových databází je letadlo s registrační značkou UR-CNP staré 30 let a čtyři měsíce. Aktuálně patří ukrajinským aerolinkám YanAir a za svou služební historii létalo mimo jiné i v barvách indonéských Adam Air, tádžických East Air či afghánských Pamir Airways.