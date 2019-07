Focus: Ministr ekonomiky Německa věří v obchodní dohodu mezi USA a EU

Ministr ekonomiky Německa Peter Altmaier je toho názoru, že za dostatku politické vůle bude možné dosáhnout obchodní dohody mezi USA a EU ještě do konce tohoto roku. Oznámil německý magazín Focus Online

Toto prohlášení Peter Altmaier učinil v průběhu své návštěvy Washingtonu, kde se setkal s představiteli americké vlády, aby s nimi projednal otázku vyclívání průmyslového zboží, zejména výrobků evropského automobilového průmyslu. V průběhu své návštěvy Washingtonu vystoupil v Německé Marshallově nadaci* a prohlásil, že vyřešení problému je možné za dostatku politické vůle.

Altmaier kromě toho zdůraznil význam německých výrobců aut pro USA, podotýká se v článku. Tyto společnosti mají velké závody na území USA, a vozidla, která se tam vyrábějí, se vyvážejí do jiných zemí.

Jak připomíná časopis, americký prezident Donald Trump nejednou vyhrožoval, že zvýší dovozní cla na evropské automobily a náhradní díly, to by uškodilo zejména německým výrobcům. Teď se chtějí USA a EU domluvit a uzavřít dohodu vyclívání průmyslového zboží. Americká strana chce však projednat také otázky spojené se zemědělským odvětvím, což Evropané ale nechtějí, podotýká se v článku.

Podle slov Petera Altmaiera v případě, že se Evropě a USA podaří dosáhnout dohody o vyclívání průmyslového zboží, bude více německých podniků investovat do USA a vytvářet tam pracovní místa.

Ve čtvrtek bude německý ministr ekonomiky jednat s představiteli americké vlády. V pátek plánuje navštívit závod společnosti Mercedes ve státě Alabama, podotýká německý Focus Online.

* Německá Marshallova nadace Spojených států (The German Marshall Fund of the United States) je organizace, jejíž činnost byla uznána za nežádoucí na území RF na rozhodnutí Generální prokuratury ze 20. 3. 2018.