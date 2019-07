Rusko a Čína pomáhají Kubě obnovit železniční síť

Kuba má jeden z nejstarších železničních systémů na světě. Podle Reuters byla první trať spuštěna již ve třicátých letech 19. století. Železnice je nejlevnějším způsobem dopravy v zemi, ale po mnoho desítek let železniční systém země trápil nedostatek údržby a nového vybavení. Proto 600 kilometrů dlouhá cesta z Havany na západě země do Santiaga na východě trvá přibližně 24 hodin. Autem je to pro srovnání dvakrát rychlejší.

Havana se však rozhodla, že žalostný stav své železniční sítě do roku 2030 zcela změní, a tak se obrátila s prosbou o pomoc na své tradiční spojence – Rusko a Čínu. S Pekingem byla uzavřena smlouva na dodávky železničních vozů, zatímco společnost Ruské železnice má modernizovat transportní síť.

Prvních 80 nových vozů, které v sobotu vyjely na svou první trať z Havany do Guantánama, bylo dodáno letos v květnu. Do konce roku má dorazit celkem 250 vozů. Jedná se o první dodávky nových železničních vozů od 70. let minulého století. Od té doby se totiž na Kubu dodávaly pouze použité vagóny.

„Je to první krok k transformaci kubánského železničního systému,“ cituje Reuters ředitele Národní železniční společnosti Kuby Eduarda Hernandeze.

Přestože nové železniční vozy zrychlí přepravu, kvůli špatnému stavu kolejí nemohou zatím jet plnou rychlostí. Dalším krokem proto bude oprava 4 200 km železniční tratě a desítek zchátralých železničních stanic. Za tímto účelem tak Kuba podepsala dohodu s Ruskem o modernizaci železniční sítě v hodnotě jedné miliardy dolarů. Její podrobnosti zatím nejsou známy, ale údajně může zahrnovat výstavbu vysokorychlostního železničního spojení mezi Havanou a jedním z největších plážových letovisek Varadero.

Konfrontace s USA

Od kubánské revoluce v roce 1959 jsou. Ekonomické embargo proti Kubě značně brzdí rozvoj jejího hospodářství. Až s příchodem Baracka Obamy do prezidentského úřadu ve Spojených státech se vztahy začaly pomalu zlepšovat a Washington část sankcí proti Kubě zrušil.

Nový americký prezident Donald Trump však oteplení vztahů zastavil a uvalil na Kubu ekonomická omezující opatření. Kuba je rovněž klíčovým spojencem venezuelského prezidenta Nicolase Madura.

A proto po vypuknutí krize ve Venezuele, kdy se předseda Národního shromáždění Juan Guaidó prohlásil za prozatímního prezidenta země, Washington obvinil Havanu z toho, že má podíl na destabilizaci regionu a uvalil na ni nové sankce. Ty zahrnují například zákaz skupinových studijních a kulturních zájezdů a zákaz cest na Kubu soukromým či firemním letounům a plavidlům.