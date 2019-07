Pro blaho lidstva. Indie chystá výsadek na neprozkoumaném jižním pólu Měsíce

Indie chystá nejsložitější vesmírnou odyseu ve svých dějinách, píše portál. Vesmírná loď Čandraján-2 má přistát v neprozkoumané části jižního pólu Měsíce. Podle mínění vědců tam může být objevena voda a rovněž krátery obsahující nerosty z dob rané historie sluneční soustavy. V případě úspěchu to bude první přistání vesmírného přístroje na jižním pólu Měsíce.

Podle prohlášení indické organizace vesmírných průzkumů ISPRO bude tato mise užitečná pro Indii a celé lidstvo. V ISPRO také sdělili, že první indická výprava do vzdáleného vesmíru, jež se konala v roce 2008, poskytla cenné zkušenosti pro nynější misi.

List píše, že indická kosmická agentura plánuje v roce 2022 pilotovaný let do vesmíru, anebo kosmický let indického astronauta. Podle průzkumníka vesmíru Marka Wittingtona začala Indie přijímat rozhodnutí, která ji učiní jednou z hlavních vesmírných mocností. Wittington má za to, že Dillí potřebuje aktivní vesmírný program pro posílení svých pozic na světové aréně.

The Washington Post připomíná, že indický premiér Naréndra Módí mluvil během své poslední předvolební kampaně o tom, že se Indie stala čtvrtou zemí na světě (po USA, Číně a Rusku), která pomocí rakety sestřelila družici na nízké orbitě.

Kritici uvažují o tom, jestli si může rozvojová země dovolit vyčlenit tak velké prostředky na průzkum vesmíru. Mnozí přitom podotýkají, že indický vesmírný program je ve srovnání s americkým velmi úsporný. Například nynější měsíční výprava přišla Indii na 141 milionů dolarů, zatímco USA vydaly na projekt Apollón 25 miliard. Indický vesmírný rozpočet na rok 2019 činí 1,8 miliardy dolarů, což je mnohem méně než výdaje NATO, nebo Číny.